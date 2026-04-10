"Die Formkurve zeigt nach oben"

Nach dem Aufstieg in die Landesklasse brauchte der SV Ehrenhain zunächst Anlaufzeit. Auch Richter bestätigt Anpassungsschwierigkeiten: „Wir haben als Mannschaft erst einmal etwas gebraucht, um uns richtig an die neue Liga zu gewöhnen.“ Das spiegelte sich auch in seinen eigenen Leistungen wider. „Ich hatte oft ganz gute Aktionen im Spiel, aber irgendwie hat es mit dem Tore schießen nicht wirklich funktionieren wollen.“ Hinzu kamen „unnötige Niederlagen kurz vor der Winterpause“, die für zusätzliche Frustration sorgten.

Formkurve zeigt nach oben

Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Nach taktischen Anpassungen läuft es sowohl für die Mannschaft als auch für Richter deutlich besser. „Nachdem wir ein bisschen was an unserem Spiel geändert haben, lief es deutlich besser. Auch ich selbst kam immer besser in Fahrt.“ Besonders das neue Jahr hat dem Offensivspieler Auftrieb gegeben: „Gerade das neue Jahr läuft für mich persönlich extrem gut.“ Mit inzwischen elf Treffern hat er einen großen Anteil daran, dass Ehrenhain im Abstiegskampf weiter konkurrenzfähig ist. „Ich freue mich, dass ich in den letzten Spielen vielleicht auch ein bisschen was aus der Hinrunde nachholen konnte.“

Klassenerhalt hat oberste Priorität

Trotz der individuellen Erfolge bleibt der Fokus klar auf dem großen Ziel: dem Ligaverbleib. „Das wichtigste Ziel ist definitiv der Klassenerhalt – das wird bis zum letzten Spieltag alles erfordern“, betont Richter. Dabei will er weiterhin vorangehen und Verantwortung übernehmen: „Ich hoffe natürlich, dass ich fit bleibe und der Mannschaft weiterhin mit guten Aktionen und Toren helfen kann.“