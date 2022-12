Leutershausen (weiß) will vor der Winterpause noch ein paar Zähler. – Foto: Waldemar Binder

Die Formkurve zeigt nach oben Kreisliga Mannheim +++ Leutershausen geht zuversichtlich ins Derby mit Lützelsachsen

Vielleicht spricht die aktuelle Form sogar ganz leicht für den FV Leutershausen. Der Kreisligist hat nur eines der letzten sechs Pflichtspiele verloren, in der Tabelle ging es vom letzten bis auf den 14. Rang nach vorne. "Viele Verletzte und Gesperrte sind zurückgekommen, was ausschlaggebend für die besseren Leistungen in den vergangenen Wochen ist", sagt Stefan Matthes.

Der FV-Trainer ist optimistisch vor den zwei noch ausstehenden Begegnungen 2022 und will sechs Punkte. Die ersten drei gibt es am Sonntag gegen die TSG Lützelsachsen im Derby zu holen (Anpfiff, 15 Uhr). Er sagt: "Wir wollen unsere Serie ausbauen und haben obendrein etwas gutzumachen." Damit meint er die 2:4-Niederlage vom ersten Spieltag, die der Auftakt zu einem enttäuschenden Saisonstart sein sollte. Nun ist die Stimmung eine ganz andere. In Leutershausen ist man froh darüber, dass zum Jahresende gleich zwei Rückrundenpartien auf dem Plan stehen. Wie konzentriert der FV zu diesem späten Zeitpunkt des Jahres noch ist, hat der 3:2-Sieg vor Wochenfrist gegen den SKV Sandhofen bewiesen. "Daran hat man gesehen, dass es innerhalb der Mannschaft passt", so Matthes zur großen Willensleistung einen 0:2-Rückstand noch gedreht zu haben.