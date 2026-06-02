Die Folgen des Aufstiegs-Frusts bleiben sichtbar

Dabei mussten die Gäste zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen, fanden aber mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie und drehten das Spiel noch vor der Pause.
Borntal erwischte den deutlich besseren Start. Die Gastgeber nutzten ihre Stärken auf den Außenbahnen und gingen bereits in der 12. Minute durch Miguel Valdeig mit 1:0 in Führung. Die Ehrhardt-Freytag-Elf präsentierte sich in der Anfangsphase mutig, spielte präzise Diagonalbälle und brachte Erfurt Nord mehrfach in Bedrängnis. Mit etwas mehr Konsequenz hätte sogar das zweite Tor nachgelegt werden können. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten mit präzisen Diagonalbällen und Überzahl auf den Außen gefährliche Situationen kreieren. Nach dem 1:0 hätten wir auch noch das Zweite nachlegen können“, bilanzierte Borntal-Coach Sascha Ehrhardt später.
Doch die Gäste blieben ruhig. Ein direkter Freistoß von Markus Walter, der noch entscheidend abgefälscht wurde, brachte Erfurt Nord in der 40. Minute zurück ins Spiel. Der Ausgleich wirkte wie ein Befreiungsschlag. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Walter erneut zu und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:1 für die Gäste (45.+4). „Wir haben insgesamt ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und die Aufgabe konzentriert gelöst. Am Ende war der Sieg verdient, auch wenn wir uns das Ergebnis erarbeiten mussten und einen Dosenöffner in Form eines abgefälschten Freistoßes brauchten, um nach dem frühen Rückstand ins Spiel zu finden“, sagte Nord-Trainer Tobias Eckermann.
Für Borntal war die Führung zur Pause bereits Geschichte – und die Enttäuschung entsprechend groß. „Es war unsere beste Halbzeit seit Wochen, daher war es sehr unglücklich, dass wir nach zwei späten Toren doch mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine gegangen sind“, so Ehrhardt.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Erfurt Nord dann endgültig die Kontrolle. Niklas Kliem erhöhte in der 56. Minute auf 3:1 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Während die Gäste Ball und Gegner laufen ließen, fehlte Borntal zunehmend die Präzision im Spielaufbau. Die personellen Engpässe machten sich bemerkbar. „In der zweiten Halbzeit waren wir viel zu ungenau im Aufbau und einfach zu passiv“, analysierte Ehrhardt. „Daher geht das 1:4 am Ende doch in Ordnung.“ Den Schlusspunkt setzte Peter Fleer zwei Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Saisontor zum 4:1-Endstand. Besonders mit der zweiten Halbzeit zeigte sich Eckermann zufrieden: „Vor allem die zweite Halbzeit war von der Dominanz her genau so, wie ich mir das vorstelle.“
Wunschszenario für viele Thüringenligisten: Alles bleibt wie es ist
Während Erfurt Nord sportlich auf Kurs bleibt, spielt die Platzierungsfrage im Verein aktuell keine Rolle. „Da wir fristgerecht unseren Verzicht auf den Aufstieg eingereicht haben, liegt der Fokus ganz klar darauf, die Saison sportlich so erfolgreich wie möglich abzuschließen“, erklärte Eckermann. Profitieren könnte von der aktuellen Tabellensituation in der Landesklasse 2 am Ende womöglich ein Verein aus der Thüringenliga. Denn: Bleiben alle vier Vereine (Walschleben, Sondershausen, Wüstheuterode, Erfurt Nord) auf den vorderen vier Plätzen, dann wird es aus der Verbandsliga einen Absteiger weniger geben.
Borntal kämpft derweil mit den Nachwirkungen der verpassten Verzichtserklärung. „Man merkt, dass die ganze Geschichte ein bis zwei Prozentpunkte an Motivation und Einsatz gekostet hat. Auch wenn niemand etwas abschenken will, ist es schwer, das komplett auszublenden“, sagte Ehrhardt. Dennoch blickt der Aufsteiger nach vorn: „Wir wollen mit zwei Siegen und einem positiven Gefühl aus der Saison gehen. Das hat sich die Mannschaft mit ihren starken Leistungen verdient.“