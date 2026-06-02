Die Folgen des Aufstiegs-Frusts bleiben sichtbar Der FC Erfurt Nord findet unter Tobias Eckermann allmählich wieder zurück in die Spur. Mit einem verdienten 4:1-Auswärtssieg beim FC Borntal ziehen die Nordler vor auf Rang 4, der aktuell nicht nur im Fokus der Landesklassevereine steht. von Christopher Plischka · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Dabei mussten die Gäste zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen, fanden aber mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie und drehten das Spiel noch vor der Pause.

Borntal erwischte den deutlich besseren Start. Die Gastgeber nutzten ihre Stärken auf den Außenbahnen und gingen bereits in der 12. Minute durch Miguel Valdeig mit 1:0 in Führung. Die Ehrhardt-Freytag-Elf präsentierte sich in der Anfangsphase mutig, spielte präzise Diagonalbälle und brachte Erfurt Nord mehrfach in Bedrängnis. Mit etwas mehr Konsequenz hätte sogar das zweite Tor nachgelegt werden können. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten mit präzisen Diagonalbällen und Überzahl auf den Außen gefährliche Situationen kreieren. Nach dem 1:0 hätten wir auch noch das Zweite nachlegen können“, bilanzierte Borntal-Coach Sascha Ehrhardt später. Doch die Gäste blieben ruhig. Ein direkter Freistoß von Markus Walter, der noch entscheidend abgefälscht wurde, brachte Erfurt Nord in der 40. Minute zurück ins Spiel. Der Ausgleich wirkte wie ein Befreiungsschlag. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Walter erneut zu und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:1 für die Gäste (45.+4). „Wir haben insgesamt ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und die Aufgabe konzentriert gelöst. Am Ende war der Sieg verdient, auch wenn wir uns das Ergebnis erarbeiten mussten und einen Dosenöffner in Form eines abgefälschten Freistoßes brauchten, um nach dem frühen Rückstand ins Spiel zu finden“, sagte Nord-Trainer Tobias Eckermann.

Für Borntal war die Führung zur Pause bereits Geschichte – und die Enttäuschung entsprechend groß. „Es war unsere beste Halbzeit seit Wochen, daher war es sehr unglücklich, dass wir nach zwei späten Toren doch mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine gegangen sind“, so Ehrhardt. Nach dem Seitenwechsel übernahm Erfurt Nord dann endgültig die Kontrolle. Niklas Kliem erhöhte in der 56. Minute auf 3:1 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Während die Gäste Ball und Gegner laufen ließen, fehlte Borntal zunehmend die Präzision im Spielaufbau. Die personellen Engpässe machten sich bemerkbar. „In der zweiten Halbzeit waren wir viel zu ungenau im Aufbau und einfach zu passiv“, analysierte Ehrhardt. „Daher geht das 1:4 am Ende doch in Ordnung.“ Den Schlusspunkt setzte Peter Fleer zwei Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Saisontor zum 4:1-Endstand. Besonders mit der zweiten Halbzeit zeigte sich Eckermann zufrieden: „Vor allem die zweite Halbzeit war von der Dominanz her genau so, wie ich mir das vorstelle.“