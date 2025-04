Die Folgen der erneuten OL-Aufstockung für die Abstiegsregelung

In der Mitte März durchgeführten Videokonferenz des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) mit den Oberligisten wurde erklärt, dass der Plan trotz der Wiedereingliederung des DSC Arminia Bielefeld II bleibt, die Oberliga zur Spielzeit 2026/27 wieder auf die gewünschte Sollstärke von 18 Mannschaften zu bringen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es möglichst wenig Absteiger aus der Oberliga geben soll.

Oberliga wird von 19 auf 18 reduziert:

Steigt kein westfälischer Regionalligist ab, müssten lediglich zwei Mannschaften aus der Oberliga absteigen. Den freien 18. Platz dürften die Westfalenliga-Vizemeister ausspielen.

Steigt ein westfälischer Regionalligist ab, müssten ebenfalls lediglich zwei Mannschaften aus der Oberliga absteigen.

Steigen zwei westfälische Regionalligisten ab, müssten drei Mannschaften aus der Oberliga absteigen.

Steigen drei westfälische Regionalligisten ab, müssten vier Mannschaften aus der Oberliga absteigen.

Steigen vier westfälische Regionalligisten ab, würde es erneut ein Übergangsjahr mit 19 Oberligisten geben, da die Absteigerzahl auf vier gedeckelt werden soll.

Hinweis: Ein Aufstieg der Westfalenliga-Vizemeister ist auch hier fast ausgeschlossen. Dass kein westfälischer Regionalligist absteigt, gab es eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr.

Besonderheit:

Für den Fall, dass keine zwei Oberligisten den Aufstieg in die Regionalliga wahrnehmen, wird der FLVW ebenfalls wieder ein Szenario in die Abstiegsregelung einbauen müssen. Es erscheint denkbar, dass wie bisher überall ein weiterer Absteiger entsprechend hinzukäme, so dass es möglicherweise doch eine maximale Anzahl von fünf Absteigern geben könnte. Dem Vernehmen nach soll die Abstiegszahl aber definitiv gedeckelt werden.