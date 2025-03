Die FLF-Damen erwartet Reisestress

Dan Santos nahm einige Änderungen an seinem Kader im Vergleich zu den Auftaktpartien gegen Kasachstan und Liechtenstein vor. Z.T. war er aufgrund von Verletzungen dazu gezwungen, Barbara Serra und Rita Leite fallen beide wegen Blessuren am Enkel aus. Dass Lisi Oberweis als dritte Torhüterin für Céline Töpler zurück in das Aufgebot kehrt, ist dem so gewollten Rotationsprinzip geschuldet. Ganz neu im A-Kader ist Gioia Fiorucci von UN Käerjeng 97, dem Tabellenzweiten aus der 2.Liga. Vera Villegas wird wie einige andere Kandidatinnen für das A-Team bei der U19 zum Einsatz kommen.