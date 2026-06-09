Die Finalorte stehen fest

Sie steht wieder an, die schönste Zeit des Jahres. Nach den letzten Spieltagen im Amateurfußball Ende Mai läuft ab Anfang Juni die Relegation. Von den Oberliga-Aufstiegsspielen des VfR Mannheim geht es bis in die untersten Klassen um die begehrten letzten Plätze in der jeweils höchstmöglichen Liga. Vor großen Zuschauerkulissen bedeutet das für viele Amateurkicker das abosolute Highlight ihrer Laufbahn. Folgend geben wir euch einen Überblick zum aktuellen Stand samt möglicher Paarungen und Termine.

Diese Liste aktualisieren wir in den kommenden Tagen und Wochen regelmäßig.