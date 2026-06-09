Die Finalorte stehen fest

Sie steht wieder an, die schönste Zeit des Jahres. Nach den letzten Spieltagen im Amateurfußball Ende Mai läuft ab Anfang Juni die Relegation. Von den Oberliga-Aufstiegsspielen des VfR Mannheim geht es bis in die untersten Klassen um die begehrten letzten Plätze in der jeweils höchstmöglichen Liga. Vor großen Zuschauerkulissen bedeutet das für viele Amateurkicker das abosolute Highlight ihrer Laufbahn. Folgend geben wir euch einen Überblick zum aktuellen Stand samt möglicher Paarungen und Termine.
Diese Liste aktualisieren wir in den kommenden Tagen und Wochen regelmäßig.
Donnerstag, 04. Juni 2026
SC Lahr - 1.FC Bruchsal 1:2
Sonntag, 07. Juni 2026
1.FC Bruchsal - SC Lahr 4:6 n.E. (1:2)
Samstag, 13. Juni 2026*
SC Lahr - FC Holzhausen (Vize wfv)
Sonntag, 21. Juni 2026*
FC Holzhausen - SC Lahr
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
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HF1: Samstag, 06. Juni 2026 (14:00 Uhr):
Vize LL MB – Vize LL OW
FC Östringen - TSV Tauberbischofsheim 4:1 n.V (1:1)
HF2: Samstag, 06. Juni 2026 (17:00 Uhr)*:
Viertletzter VL - Vize LL RN
SpVgg Neckarelz - ASV Eppelheim 7:8 n.E. (2:2)
Finale: Samstag, 13. Juni 2026 (14:00 Uhr)*:
FC Östringen - ASV Eppelheim
Spielort: FC Bammental, Schwimmbadstraße 17, 69245 Bammental
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
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HF1: Sonntag, 07. Juni 2026 (14:00 Uhr):
Viertletzter LL OW - Vize KL MOS
TSV Billigheim - SC Oberschefflenz 3:1
HF2: Sonntag, 07. Juni 2026 (17:00 Uhr):
Vize KL BCH - Vize KL TBB
SpG Götzingen/Eberstadt – TuS Großrinderfeld 1:2
Finale: Sonntag, 14. Juni 2026 (14:30 Uhr)*:
TSV Billigheim – TuS Großrinderfeld
Spielort: Mudau, Odenwaldstadion, Jahnstraße 3, 69427 Mudau
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
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HF1: Samstag, 06. Juni 2026 (14.00 Uhr):
Viertletzter LL RNK - Vize KL MA
TSV Amicitia Viernheim – SG Oftersheim 5:1
HF2: Samstag, 06. Juni 2026 (17.00 Uhr):
Vize KL HD - Vize KL SNH
VfB Rauenberg – SV Treschklingen 3:1
Finale: Samstag, 13. Juni 2026 (17:00 Uhr)*
TSV Amicitia Viernheim - VfB Rauenberg
Spielort: Sportzentrum HD-Süd, Pleikartsförster Str. 130, 69124 Heidelberg
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
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HF1: Sonntag, 07. Juni 2026 (13.00 Uhr):
Vize KL BRU – Vize KL PF
VfR Kronau – 1.FC 08 Birkenfeld 1:3
HF2: Sonntag, 07. Juni 2026 (17.00 Uhr):
Vize KL KA – Viertletzter LL MB
TV Spöck – VfB 05 Knielingen 7:8 n.E. (2:2)
Finale: Sonntag, 14. Juni 2026 (15:00)*
1.FC 08 Birkenfeld – VfB 05 Knielingen
Spielort: SV Langensteinbach (SVL Sportpark), Jahnstr. 65, 76307 Karlsbad
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.
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