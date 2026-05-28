"Die fette Dame singt" Im Sport ist nichts entschieden, bevor der Schlusspfiff ertönt! +++ Showdown in der Kreisliga Heidelberg steht an +++ Gibt es noch eine Überraschung beim Relegationsplatz? von red/jg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Rauenberg oder Dielheim, wer holt sich am Ende den Relegationsplatz? – Foto: Foto Pfeifer

„Es ist nicht vorbei, bis die fette Dame gesungen hat.“ Mit diesem legendären Satz gab der Sportkommentator Dan Cook einer ganzen Generation von Sportlern das Motto vor. Im Sport ist nichts entschieden, bevor der Schlusspfiff ertönt! Doch in dieser Woche ist es soweit. Die Saison 2025/26 geht zu Ende. Es bleibt keine Zeit mehr für Korrekturen. Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Die Frage nach dem Meister ist in allen Ligen mehr oder weniger entschieden. Aber dahinter wird es richtig interessant.

Die Meisterfrage ist geklärt. Der VfB Leimen durfte am 13.05. in Rot die Sektkorken knallen lassen. Der Traditionsclub wurde im Vorfeld von der halben Liga als Top-Favorit gehandelt. Dieser Rolle wurde man letztlich vollends gerecht.



Die brennende Frage, auf die alle schauen, ergibt sich dahinter. Schon seit Wochen kämpfen der VfB Rauenberg und die SG Dielheim um das Ticket für die Relegation. Auf den ersten Blick haben sich die Mannberger mittlerweile in die Favoritenrolle gebracht. Die Mannschaft von Nico Hillenbrand hat zwei Punkte Vorsprung. Ein Sieg gegen den Vorletzten aus Baiertal und man wäre uneinholbar. Selbst Dielheims Trainer Volkan Cetinkaya räumt ein: "Bei allem Respekt vor Baiertal, aber ich sehe unsere Chancen sehr niedrig."

Andererseits weiß jeder Fußballer, dass gerade letzte Spieltage prädestiniert für Überraschungen sind. Entsprechend gewarnt ist Hillenbrand: "Gegen Baiertal waren es in der Vergangenheit immer enge Duelle. Wir werden alles geben müssen." Die SG Dielheim tritt zeitgleich beim Meister in Leimen an und möchte für den Fall der Fälle natürlich ihre Hausaufgaben gemacht haben.