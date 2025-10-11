Die Festung Holzheim soll auch gegen den ETB SW Essen halten

Den Ärger nimmt seine auf diese Weise um den verdienten Lohn für einen beherzten Auftritt gebrachte Mannschaft nun mit in die Partie am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gegen den ETB SW Essen. Ein Duell auf Augenhöhe, was sich beim Blick auf die Historien der Konkurrenten fast ein wenig seltsam anhört. Denn als die HSG nach ihren goldenen Jahren in der Landesliga von 1973 bis 1976 wieder in die Bezirksklasse rutschte, spielte der Essener Turnerbund Schwarz-Weiß um den Aufstieg in die Bundesliga. Der Oberliga Niederrhein gehört der ETB ununterbrochen seit 14 Jahren an.

Und doch: In der Tabelle liegt Holzheim vor dem neunten Spieltag als Fünfter mit allerdings nur zwei Punkten mehr auf dem Konto satte acht Plätze vor dem Aufstiegskandidaten. Für ETB-Präsident Karl Weiß nur die Bestätigung, „wie brutal ausgeglichen die Liga ist.“ Gegenüber RevierSport online fügte er hinzu: „Nach acht Spieltagen hat schon jede Mannschaft mindestens acht Punkte abgegeben. Das ist Wahnsinn. Ich bin sehr erfahren, aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“

HSG fehlen wichtige Spieler

Während die Gäste auf den 1:0-Sieg in Uerdingen Niederlagen gegen St. Tönis (2:4) und Homberg (2:3) packten, ist der Aufsteiger zu Hause noch ungeschlagen, fertigte auf dem Kunstrasen an der Reuschenberger Straße zuletzt den FC Büderich mit 4:1 ab. „Das soll natürlich so bleiben“, sagt Neumann, der den viel prominenteren Rivalen bei dessen 2:4-Niederlage am zweiten Spieltag in Baumberg persönlich unter die Lupe genommen hatte. Sein durch das Studium der Bilder vom Sieg in Uerdingen gestützter Eindruck: „Ein unangenehmer Gegner, sehr erfahren und eklig in den Zweikämpfen.“

Trotzdem freut er sich auf die Partie, in der er mit seiner Elf auf einen seiner ehemaligen Schützlinge trifft. Als Marcello Romano noch für den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach im Einsatz war, war Neumann sein Trainer. Gar nicht gefällt ihm allerdings, dass er am Sonntag neben dem für ein Spiel gesperrten Jan Schumacher auf Joel Aschenbroich und womöglich auch auf Paul Wolf verzichten muss. Die beiden Leistungsträger sind die im Kader am nachhaltigsten betroffenen Opfer der über Deutschland schwappenden Erkältungswelle.

Das könnte die Chance von Amin Azdouffal sein, den Neumann nach „schwierigem Start in die Saison“ gerne wieder an alte Klasse heranführen würde. Trotz der Ausfälle ist dem Coach bewusst: „Unterschätzen wird uns wahrscheinlich keiner mehr.“