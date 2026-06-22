– Foto: SV Prötzel

Der SV Prötzel hat sich in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg durchgesetzt und feiert die Meisterschaft sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Ostbrandenburgliga. Mit 64 Punkten ließ das Team die Konkurrenz hinter sich. Trainer René Gröschel spricht über die ausgiebigen Feierlichkeiten, den besonderen Teamgeist als Erfolgsgarant und verkündet zugleich seinen persönlichen Abschied zum Ende dieser grandiosen Saison.

Die Spielzeit in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg ist beendet, und die Zahlen belegen eine historisch dominante Runde des Tabellenführers. Mit 64 Punkten aus 26 Partien, resultierend aus 20 Siegen, vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen, sicherte sich der SV Prötzel die Tabellenspitze. Ein eindrucksvolles Torverhältnis von 102:31 unterstreicht die sportliche Überlegenheit, die auch den ärgsten Verfolger, den SV Gartenstadt 71 mit 60 Punkten (19 Siege, drei Remis, vier Niederlagen, 93:39 Tore), am Ende auf Distanz hielt.

Die Erleichterung und Freude nach diesem Triumph sind entsprechend groß. „Die Feierlichkeiten waren ausgiebig“, sagt René Gröschel gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Und sie endeten erst am nächsten Morgen.“

Bescheidene Ziele und taktische Flexibilität

Trotz der beeindruckenden Abschlussbilanz war dieser weitreichende Erfolg vor dem ersten Spieltag keineswegs fest eingeplant. Auf die Frage nach dem Saisonziel bleibt der Meistertrainer demütig. „Direkt damit fest gerechnet habe ich nicht. Das wäre vermessen, wenn man sich auch die anderen Mannschaften der Liga anschaut“, erklärt René Gröschel.

Er führt fort: „Ein direktes Saisonziel gab es eigentlich nicht. Wir wussten aber, dass wir das Potenzial haben, unter den ersten drei Teams zu landen.“ Dass es am Ende für die Meisterschaft reichte, führt der Coach auf ganz bestimmte Qualitäten zurück. „Da gibt es mehrere Punkte“, betont René Gröschel und ergänzt: „Hervorzuheben ist da aber die Entwicklung der Spielidee und auch die Flexibilität in Spielsystemen, angepasst auf den Gegner.“

Teamgeist als Schlüssel für die Ostbrandenburgliga

Neben der taktischen Reife war es vor allem die mentale Stärke, die den Unterschied im Meisterschaftskampf ausmachte. „Den Ausschlag gab für mich der außergewöhnliche Teamspirit in dieser Mannschaft und der kühle Kopf, den die Jungs immer wieder bewahren konnten“, sagt René Gröschel.

Genau diese Nervenstärke wird auch in der kommenden Spielzeit vonnöten sein, denn der Verein wird das sportlich erarbeitete Aufstiegsrecht in die Ostbrandenburgliga definitiv wahrnehmen. „Ja, werden wir. Wir haben vor zwei Jahren bereits Erfahrungen in der Kreisoberliga sammeln können und sind dort sportlich nie abgestiegen. Wir wissen also, was uns dort erwartet“, erklärt René Gröschel.

Kaderplanung und ein bewegender Abschied

Für die große Herausforderung in der neuen Spielklasse wird intensiv gearbeitet, doch der Erfolg geht mit einer großen Zäsur einher. „Die Kaderplanungen sind schon so gut wie abgeschlossen. Auch hier wird das Team qualitativ noch einmal einen großen Schritt machen“, betont René Gröschel und ergänzt: „Offiziell verkünden werden wir dies aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Was aber schon lange feststeht, es ist meine persönlich letzte Saison als Trainer für den SV Prötzel.“

Dieser Schritt reifte nicht erst nach dem Triumph. „Dies habe ich dem Vorstand schon vor Beginn der Saison mitgeteilt“, sagt René Gröschel und fügt hinzu: „Umso mehr freut es mich, dass wir diese Saison so grandios beenden konnten.“ Seine Nachfolge ist indes bereits geklärt: „Meine Arbeit weiterführen wird Oli Siedtmann. Ich bin fest davon überzeugt, dass Oli genau der richtige Mann ist und erfolgreich mit den Jungs weiterarbeitet.“

Ausblick auf die neue Liga und eine verdiente Abschlussfahrt

Mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie richtet sich der Blick auf die Herausforderungen der Saison 2026/2027. Großspurige Ansagen bleiben beim frisch gebackenen Meister jedoch aus. „Intern wird es ein Ziel geben, wie auch die Saisons davor werden wir uns aber nicht zu einem offiziellen Saisonziel bekennen“, erklärt René Gröschel und führt fort: „Ich wünsche den Jungs einfach eine tabellarisch ruhige Saison.“

Bevor der harte sportliche Ligaalltag beginnt, steht für das Team jedoch noch die gemeinsame Belohnung für die geleistete Arbeit auf dem Programm. „Ja, die ist geplant. Wir sind für vier Tage an der polnischen Ostsee und reißen dort ordentlich ab“, sagt René Gröschel abschließend.