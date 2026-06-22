"Die Feierlichkeiten gingen bis in den Morgen hinein"

– Foto: SpG Lenzen/Lanz

Die Saison in der Kreisklasse 1 Prignitz/Ruppin ist beendet, und an der Tabellenspitze herrscht pure Erleichterung sowie großer Jubel. Mit 43 Punkten hat sich die SpG Lenzen/Lanz den Meistertitel gesichert und damit den Aufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. Spieler und Jugendtrainer Julian Drewes blickt auf den Erfolg, die anschließenden Feierlichkeiten und die anstehenden sportlichen Herausforderungen der kommenden Spielzeit.

Bis zum Schluss blieb es ein packendes und enges Rennen um die Meisterschaft. Die SpG Lenzen/Lanz beendete die Spielzeit mit einer Bilanz von 18 Spielen, 14 Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 68:19. Der schärfste Verfolger, der SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde 2001, landete mit 41 Punkten (18 Spiele, 13 Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen und 73:20 Tore) nur haarscharf dahinter.

Dass die Konkurrenz groß war, stellte keine Überraschung dar. „Das Ziel war schon, oben in der Tabellenspitze mitzumischen“, erklärt Julian Drewes gegenüber FuPa über die Ausgangslage und ergänzt: „Von den ersten vier Plätzen hatte jeder das Ziel, Staffelsieger zu werden.“

Die Einheit als Schlüssel zum Meistertitel

Der Schlüssel zum Erfolg lag für die Spielgemeinschaft vor allem in der mentalen Stärke und dem Teamgeist, besonders nach sportlichen Rückschlägen. „Dass wir nach jedem Tiefschlag gleich die richtige Antwort gegeben haben. In den entscheidenden Spielen waren wir immer eine Einheit und konnten so die Spiele für uns entscheiden“, betont Julian Drewes.

Dieser Zusammenhalt festigte sich nicht nur auf dem Rasen, sondern auch abseits des Spielbetriebs: „Auch außerhalb des Platzes wurden einige Feste zusammen gefeiert.“ Die besondere Mischung innerhalb des Kaders gab letztlich den Ausschlag. „Jeder hat seine eigene Art und seine eigene Spielweise, das macht die Mannschaft besonders. Es gibt viele verschiedene Spielertypen“, sagt Julian Drewes.

Rauschende Feste statt einer gemeinsamen Abschlussfahrt

Nach dem Erreichen des großen Ziels brachen bei allen Beteiligten die Dämme, und die Mannschaft startete ein intensives Feierprogramm. „Zum Ende war der Staffelsieg fest eingeplant, und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Die Feierlichkeiten gingen bis in den Morgen hinein und am nächsten Tag direkt weiter…“, erklärt Julian Drewes den Ablauf der Meisterparty.

Eine Reise ist für das Team nach diesen kräftezehrenden Tagen hingegen nicht vorgesehen. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt antwortet er folglich: „Nein, es ist keine Fahrt geplant. Die Meisterfeier war auf jeden Fall erstmal ausreichend, und nun genießen wir die Sommerpause.“

Wahrnehmung des Aufstiegsrechts dank verbesserter Kaderbreite

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren wird die Spielgemeinschaft den Schritt in die Kreisliga dieses Mal ohne Zögern wagen und das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Der Verein fühlt sich bereit für die neue Aufgabe. „Ja, wir waren in der letzten Zeit schon zweimal Staffelsieger der Kreisklasse“, sagt Julian Drewes und fügt hinzu: „Dieses Jahr sind wir in der Kaderbreite besser aufgestellt, um eine Liga höher zu spielen.“

Gezielte Kaderplanungen für die neue Herausforderung

Es laufen trotz der aktuellen Pause die personellen Weichenstellungen, um auch in der neuen Umgebung konkurrenzfähig zu sein. „Nach der Saison ist vor der Saison. Es wird zwei bis drei Neuzugänge geben. Für die Kreisliga muss im Mittelfeld noch nachgerüstet werden. Damit soll auch der Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf steigen“, betont Julian Drewes mit Blick auf die sportliche Zukunft des Teams.

Das klare Saisonziel für die Spielzeit 2026/2027

Wenn man schon einen Ausblick auf die neue Saison 2026/2027 wagt, bleibt die Mannschaft trotz der Meisterschaftseuphorie auf dem Teppich und setzt auf Realismus. Auf die Frage nach den Ambitionen in der Kreisliga antwortet Julian Drewes abschließend: „Auf jeden Fall erstmal in der Liga ankommen und dann die Klasse halten.“