– Foto: Jonas Boldt

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Kreisliga A3 Franken steht der SC Michelbach/Wald uneinholbar an der Tabellenspitze. Mit einer Bilanz von 67 Punkten macht das Team den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Spielertrainer Michael Blondowski blickt auf eine furiose Spielzeit, in der vor allem der Teamgeist und die Fitness den Ausschlag gaben.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat beim SC Michelbach/Wald tiefe Emotionen und großen Jubel freigesetzt. Nach dem entscheidenden Schritt machte die Mannschaft ihrem Ruf alle Ehre und ließ der Freude freien Lauf. Eine ausgiebige Party war die logische Konsequenz des sportlichen Erfolgs. „Selbstverständlich haben wir den Titel standesgemäß gefeiert. Die Feier wird aber noch ein paar Tage andauern“, berichtet Spielertrainer Michael Blondowski gegenüber FuPa über den emotionalen Ausnahmezustand im Lager des neuen Meisters.

Die beeindruckenden Zahlen an der Tabellenspitze

Die Vormachtstellung des Meisters spiegelt sich deutlich in den Zahlen des aktuellen Klassements wider. Mit 21 Siegen, vier Unentschieden und nur drei Niederlagen aus 28 Partien dominiert der SC Michelbach/Wald die Konkurrenz. Bei einem herausragenden Torverhältnis von 90:26 weist das Punktekonto stolze 67 Zähler auf. Der direkte Verfolger, der VfB Bad Mergentheim, belegt mit 56 Punkten (16 Siege, acht Unentschieden, eine Niederlage; 67:28 Tore) den zweiten Rang, hat jedoch bei zwei verbleibenden Spielen keine Chance mehr, den Spitzenreiter einzuholen.

Die Korrektur des Saisonziels in der Winterpause

Dabei war der Meistertitel im vergangenen Sommer keineswegs als starres Ziel ausgegeben worden, da der Spielertrainer zunächst den Fokus auf die spielerische Komponente legte. Erst im Laufe der erfolgreichen Monate wuchsen die Ambitionen der Mannschaft spürbar. „Das Saisonziel vor der Runde war, guten und intensiven Fußball zu spielen. In der Winterpause kam das Ziel Meisterschaft dazu“, erklärt Michael Blondowski den Reifeprozess und die veränderte Marschroute seines Teams.

Vereinschemie, Fitness und Teamgeist als Erfolgsfaktoren

Dass der große Wurf letztlich so souverän gelingen konnte, lag laut dem Spielertrainer vor allem an den mannschaftlichen Tugenden und dem optimalen Gefüge innerhalb des gesamten Vereins. Die Spieler überzeugten über Monate hinweg mit einer erstklassigen Einstellung in jeder Trainingseinheit. Auf die Frage nach dem entscheidenden Impuls für den Titelgewinn verweist Michael Blondowski kurz und prägnant auf das funktionierende Miteinander: „Die Chemie im Verein. Der Teamgeist. Die Fitness.“

Kollektive Defensivarbeit und offensive Flexibilität

Sportlich untermauerte die Mannschaft ihre Ausnahmestellung durch die beachtlichen 90 erzielten Saisontreffer, gepaart mit einer sehr sattelfesten Abwehrreihe. Die taktischen Vorgaben wurden von allen Akteuren diszipliniert umgesetzt. Michael Blondowski hebt die spezifischen Vorzüge seines Kaders hervor und definiert diese als „Flexibilität in der Offensive und kollektives Verteidigen“.

Vorfreude auf Mallorca und die Zusage für die Bezirksliga

Nach den harten sportlichen Pflichten im Ligabetrieb steht für den Meister die wohlverdiente Belohnung im Vordergrund, um die erfolgreiche Spielzeit gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Koffer für die anstehende Abschlussfahrt sind gedanklich schon gepackt, und auch die sportliche Zukunft in der Bezirksliga ist beschlossene Sache. Auf die Frage nach der Reise antwortet der Coach voller Vorfreude: „Logo, Mallorca.“ Dass das Aufstiegsrecht für die Bezirksliga wahrgenommen wird, steht außer Frage. Michael Blondowski bestätigt dies mit den Worten: „Mir ist nichts anderes bekannt.“

Volle Kontinuität im Kader und zwei Talente aus der Jugend

Während die Spieler der anstehenden Reise entgegenfiebern, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für die veränderten Bedingungen in der höheren Umgebung. Dabei kann der Verein auf ein stabiles Fundament setzen und gleichzeitig den eigenen Nachwuchs behutsam einbinden. „Abgänge gibt es keine. Mit Robin Böhringer und Lennox Löschner haben wir zwei talentierte A-Jugendspieler an Land gezogen. Darüber hinaus befinden wir uns noch in konkreten Gesprächen“, erläutert Michael Blondowski.

Mit Spaß und intensivem Fußball zum Klassenerhalt

Für die kommende Saison 2026/2027 blickt der Spielertrainer mit viel Realismus und Bodenständigkeit auf die neuen Aufgaben. In der Bezirksliga wird das Niveau ungleich höher sein, weshalb sich der Aufsteiger primär stabilisieren möchte, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. Michael Blondowski gibt daher eine klare Marschroute vor: „Wir wollen die Klasse halten und weiterhin einen intensiven Fußball spielen. Und Spaß haben.“