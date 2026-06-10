"Die Feier war überragend, ganz Wäldenbronn hat den Aufstieg verdient"

Die Saison ist beendet, und der TSV Wäldenbronn-Esslingen feiert den Aufstieg. Mit 63 Punkten und einer beeindruckenden Offensiv- wie Defensivleistung sicherte sich die Mannschaft den ersten Tabellenplatz in der Kreisliga B1 Neckar/Fils. Trainer Hamdi Dagdelen zieht eine emotionale Bilanz über ein überraschendes Meisterjahr, den Teamgeist und den Blick auf die kommende Spielzeit.
Unerwarteter Titelgewinn und eine lange Nacht
Die Saison in der Kreisliga B1 Neckar/Fils ist beendet, und an der Spitze der Tabelle steht der Meister TSV Wäldenbronn-Esslingen. Mit 24 absolvierten Spielen, 20 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 107:29 feiert der Verein den Aufstieg in die Kreisliga A. Der härteste Konkurrent, der TSV Baltmannsweiler, folgt mit 58 Punkten auf dem zweiten Platz (24 Spiele, 19 Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen, 119:42 Tore).
Nach dem Erreichen des Ziels war die Erleichterung und Freude im Lager des Meisters riesig. „Die Feier war überragend, und ganz Wäldenbronn hat den Aufstieg verdient. Es war sehr, sehr spät. Die Meisterschaft war unerwartet und umso schöner. Am Ende war der Durst größer“, schildert Trainer Hamdi Dagdelen gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung nach dem finalen Erfolg.
Dabei war dieser durchschlagende Erfolg vor der Spielzeit keineswegs absehbar. „Unser Ziel war eher, im zweiten Jahr anzugreifen, aber meine Jungs waren so unglaublich lernfähig und haben sehr schnell ein Teamgefüge hinbekommen. In der Sommervorbereitung habe ich schon ein sehr gutes Gefühl gehabt. Saisonziel war das obere Drittel und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, erklärt der Trainer rückblickend.
Ein Verein, ein Traum als Fundament des Erfolgs
Der Schlüssel zu diesem nicht eingeplanten Triumph lag vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sich im Laufe der Monate entwickelte. Auf die Frage nach dem Hauptgrund für den Erfolg verweist Hamdi Dagdelen unmissverständlich auf die Mannschaft: „Das Team. Unser Motto war: Ein Verein, ein Traum. Die Gemeinschaft und der Drang, immer mehr zu wollen, haben den Ausschlag gegeben. Obwohl wir eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, konnten wir spielerisch immer überzeugen.“
Neben der mentalen Stärke und dem unbedingten Willen überzeugte das Team auch durch eine hohe taktische Reife, die sich in den Spieldaten niederschlägt. „Unsere geordnete Defensive gepaart mit einer sehr starken Offensive war der Schlüssel. Alle haben verstanden, dass wir gemeinsam verteidigen müssen“, analysiert Hamdi Dagdelen die sportlichen Qualitäten seiner Mannschaft.
Mit dem Meisterwimpel im Gepäck nach Mallorca
Nach der Erfüllung des sportlichen Traums stand für die Aufsteiger sogleich die Belohnung an. Ohne große Verzögerung trat die Mannschaft die gemeinsame Reise an. „Das Team ist am Sonntag schon nach dem letzten Spiel nach Malle geflogen. Für viele ist es als Meister das erste Mal und unser Wimpel ist auch dort“, berichtet Hamdi Dagdelen von der Abschlussfahrt.
Dass die Mannschaft das hart erarbeitete Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wahrnehmen wird, steht für den Trainer völlig außer Frage. Mehr noch, der Aufsteiger blickt der kommenden Herausforderung mit gesundem Selbstbewusstsein entgegen und scheut sich nicht vor klaren Worten an die Konkurrenz. „Selbstverständlich, und wir können nur alle Teams vor uns warnen. Mit uns ist zu rechnen“, betont der Trainer des TSV Wäldenbronn-Esslingen entschlossen.
Kontinuität im Kader und das Ziel Klassenerhalt
Um in der neuen Umgebung zu bestehen, laufen die Planungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Der Verein setzt dabei auf ein bewährtes Fundament und punktuelle Verstärkungen. „Wir werden zwei bis drei Neuzugänge präsentieren. Aber wir haben keine Abgänge und wir setzen auf Eigengewächse“, gibt Hamdi Dagdelen Einblick in den aktuellen Stand der Personalien.
Mit dieser eingespielten Mannschaft blickt man optimistisch auf die neue Saison 2026/2027, verliert dabei jedoch nicht den Blick für die Realität. Das primäre Saisonziel ist klar definiert, wird aber mit einer gehörigen Portion Ambition untermauert. „Wir wollen sehr früh den Klassenerhalt klarmachen und dann schauen, was noch möglich ist. Generell kann ich nur sagen: Mit Wäldenbronn muss man rechnen“, so Hamdi Dagdelen abschließend.