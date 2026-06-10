"Die Feier war überragend, ganz Wäldenbronn hat den Aufstieg verdient"

Foto: TSV Wäldenbronn-Esslingen

Die Saison ist beendet, und der TSV Wäldenbronn-Esslingen feiert den Aufstieg. Mit 63 Punkten und einer beeindruckenden Offensiv- wie Defensivleistung sicherte sich die Mannschaft den ersten Tabellenplatz in der Kreisliga B1 Neckar/Fils. Trainer Hamdi Dagdelen zieht eine emotionale Bilanz über ein überraschendes Meisterjahr, den Teamgeist und den Blick auf die kommende Spielzeit.

Die Saison in der Kreisliga B1 Neckar/Fils ist beendet, und an der Spitze der Tabelle steht der Meister TSV Wäldenbronn-Esslingen. Mit 24 absolvierten Spielen, 20 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 107:29 feiert der Verein den Aufstieg in die Kreisliga A. Der härteste Konkurrent, der TSV Baltmannsweiler, folgt mit 58 Punkten auf dem zweiten Platz (24 Spiele, 19 Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen, 119:42 Tore).

Nach dem Erreichen des Ziels war die Erleichterung und Freude im Lager des Meisters riesig. „Die Feier war überragend, und ganz Wäldenbronn hat den Aufstieg verdient. Es war sehr, sehr spät. Die Meisterschaft war unerwartet und umso schöner. Am Ende war der Durst größer“, schildert Trainer Hamdi Dagdelen gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung nach dem finalen Erfolg.

Dabei war dieser durchschlagende Erfolg vor der Spielzeit keineswegs absehbar. „Unser Ziel war eher, im zweiten Jahr anzugreifen, aber meine Jungs waren so unglaublich lernfähig und haben sehr schnell ein Teamgefüge hinbekommen. In der Sommervorbereitung habe ich schon ein sehr gutes Gefühl gehabt. Saisonziel war das obere Drittel und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, erklärt der Trainer rückblickend.

Ein Verein, ein Traum als Fundament des Erfolgs

Der Schlüssel zu diesem nicht eingeplanten Triumph lag vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sich im Laufe der Monate entwickelte. Auf die Frage nach dem Hauptgrund für den Erfolg verweist Hamdi Dagdelen unmissverständlich auf die Mannschaft: „Das Team. Unser Motto war: Ein Verein, ein Traum. Die Gemeinschaft und der Drang, immer mehr zu wollen, haben den Ausschlag gegeben. Obwohl wir eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, konnten wir spielerisch immer überzeugen.“

Neben der mentalen Stärke und dem unbedingten Willen überzeugte das Team auch durch eine hohe taktische Reife, die sich in den Spieldaten niederschlägt. „Unsere geordnete Defensive gepaart mit einer sehr starken Offensive war der Schlüssel. Alle haben verstanden, dass wir gemeinsam verteidigen müssen“, analysiert Hamdi Dagdelen die sportlichen Qualitäten seiner Mannschaft.