– Foto: TSV Holzheim

Die Saison in der Frauen-Bezirksliga Donau-Iller ist beendet, und der TSV Holzheim feiert den Gewinn der Meisterschaft. Nach einer packenden Spielzeit setzt sich das Team hauchdünn gegen die Konkurrenz durch und nimmt dieses Mal das Aufstiegsrecht in die Regionenliga wahr. Trainer Keven Alex zieht Bilanz über eine emotionale Spielzeit, den außergewöhnlichen Zusammenhalt der Mannschaft und die Zielsetzung für die Zukunft.

Die Erleichterung und Freude bei den Fußballerinnen des TSV Holzheim nach dem Erreichen des Meistertitels waren riesig. Unmittelbar mit dem erlösenden Abpfiff auf dem Platz brachen alle Dämme, und die Mannschaft wirkte zutiefst bewegt. „Es wurde direkt mit dem Anpfiff gefeiert, und auch ein wenig emotional. Die Feier ging dann tatsächlich bis in die Morgenstunden. Die Saisonabschlussfeier ist für den 13. Juni geplant, und auch hier wird noch mal ausgiebig gefeiert mit der kompletten Mannschaft“, berichtet Trainer Keven Alex gegenüber FuPa über die gelöste Stimmung im Vereinsumfeld.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht, wie konstant sich der neue Titelträger den Spitzenplatz erarbeitet hat. Der TSV Holzheim beendet die nun abgelaufene Spielzeit auf dem ersten Rang mit 53 Punkten. Aus den insgesamt 20 absolvierten Partien holte die Mannschaft 17 Siege, zwei Unentschieden und musste lediglich eine Niederlage hinnehmen. Ein Torverhältnis von 69:14 untermauert dabei die Ausnahmerolle des frisch gebackenen Meisters.

Ein hauchdünner Vorsprung im finalen Klassement

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel lieferte sich mit dem Spitzenreiter ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Die SGM AHP beendet die Saison nach 20 Spielen mit 52 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist 17 Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Trotz einer torgefährlichen Offensive und einem Torverhältnis von 88:11 Toren beträgt der Rückstand auf den TSV Holzheim am Ende lediglich einen Zähler.

Trainerwechsel im Winter und die erfolgreiche Aufholjagd

Dass am Ende der Saison der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war zu Beginn des Jahres noch mit harter Arbeit verbunden. Als der neue Trainer das Amt im Winter übernahm, befand sich das Team noch in der Verfolgerrolle, bewies jedoch das nötige Potenzial im Titelkampf mit der SGM AHP und dem Konkurrenten Blautal.

„Ich habe die Mannschaft im Januar übernommen, und da stand die Mannschaft auf einem guten dritten Platz mit drei Punkten Abstand zum Tabellenführer. Es hat sich da schon gezeigt, dass AHP, Blautal und wir die Meisterschaft untereinander ausmachen werden. Natürlich hat man immer auf die Tabelle geschaut und gehofft. Dass es am Ende geklappt hat, war dann einfach die Krönung. Das Saisonziel war für die komplette Mannschaft, oben mitzuspielen, und das haben wir definitiv getan“, blickt Keven Alex zurück.

Außergewöhnlicher Teamgeist als Fundament des Triumphs

Als entscheidender Schlüssel für den Erfolg über die Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate der Zusammenhalt, der durch harte Arbeit in der Vorbereitung und gemeinsame Aktivitäten zusätzlich gestärkt wurde. Keven Alex analysiert die ausschlaggebenden Faktoren für den Titelgewinn wie folgt: „Ganz klassisch gesagt: Wir waren ein Team. Von hinten bis vorne haben alle füreinander gekämpft, sich aufgebaut und gegenseitig geholfen. Jede hat sich für die andere gefreut. Wir haben auch in der Wintervorbereitung hart gearbeitet und Gas gegeben. Unsere Teamevents haben den Teamgeist auch noch mal gestärkt. Zu guter Letzt haben wir auch nie aufgegeben, egal wie die Ausgangslage ausgesehen hat.“

Die Bereitschaft zur Überwindung der eigenen Grenzen

Auf dem Rasen untermauerten die Spielerinnen diesen Anspruch durch eine bemerkenswerte Einstellung und die Bereitschaft, in jedem Spiel an das Maximum zu gehen. Diese Form der gegenseitigen Unterstützung hat der Trainer in dieser Intensität selten erlebt. „Der Zusammenhalt der Mädels. Die Bereitschaft, auch noch den einen letzten Meter zu gehen und an sich zu arbeiten und dadurch die eigenen Grenzen zu überwinden. Das habe ich so noch nie bei einer Mannschaft erlebt. Es wird sich gegenseitig geholfen, Tipps gegeben und sich miteinander gefreut“, unterstreicht Keven Alex die charakterlichen Vorzüge seines Teams.

Individuelle Reisen und die große Party im Juni

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Spielerinnen nun die verdiente Erholung an, wobei einige Akteurinnen den Erfolg bereits im Süden zelebriert haben. Der offizielle Höhepunkt im Kreis des gesamten Vereins steht jedoch kurz bevor. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt erklärt der Trainer: „Eigentlich nur unsere Abschlussfeier am 13. Juni. Auf Malle waren ein paar Mädels schon letzte Woche. Aber am 13. Juni lassen wir es noch mal ordentlich krachen und feiern uns und die Meisterschaft noch mal ausgiebig.“

Wahrnehmung des Aufstiegsrechts nach Vorjahresverzicht

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Regionenliga wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Nach einer starken Saison ist der Aufstieg der verdiente Lohn, nachdem man im Vorjahr noch einen anderen Weg gewählt hatte. Keven Alex stellt unmissverständlich klar: „Letztes Jahr hat die Mannschaft entschieden, das Aufstiegsrecht nicht wahrzunehmen. Dieses Jahr allerdings werden wir dies definitiv tun und freuen uns auch schon auf die neue Herausforderung Regionenliga.“

Kontinuität und laufende Gespräche bei der Kaderplanung

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung kann der Trainer auf ein eingespieltes Fundament setzen, da das Gesicht des Kaders im Wesentlichen zusammenbleibt. „Ein Abgang steht bisher fest - studienbedingt - und bisher haben wir auch einen Neuzugang für die kommende Saison. Einige Gespräche mit neuen Spielerinnen laufen noch und sollten in den nächsten ein bis zwei Wochen erledigt sein. Sonst bleibt die Mannschaft genau so bestehen“, gewährt der Trainer einen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge.

Das primäre Ziel Klassenerhalt für die Saison 2026/2027

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 in der neuen Liga bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den schnellen Verbleib in der Regionenliga. Als Aufsteiger stellt sich das Team auf eine intensive und anspruchsvolle Runde ein. Keven Alex sagt: „In der ersten Saison wollen wir definitiv die Klasse halten. Wir wollen nicht wieder den Gang nach unten gehen. Natürlich wird das kein Zuckerschlecken, aber ich weiß, dass das die Mannschaft packt. Sonst nehmen wir gerne alles Weitere mit.“