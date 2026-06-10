– Foto: Thomas Nast

Die Saison ist beendet, und beim SV Frickenhofen herrscht kollektiver Jubel. Trotz einer herausragenden Spielzeit reichte es in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg hinter dem TSGV Waldstetten II zwar nur für den zweiten Platz, doch über die Relegationsspiele machte das Team von Trainer Daniel Markus den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt. Ein Rückblick auf eine hochemotionale Saison, die von einem außergewöhnlichen Teamgeist und einer bemerkenswerten Entwicklung geprägt war.

Die Zahlen der abgelaufenen Spielzeit verdeutlichen, wie eng und hochklassig das Rennen an der Tabellenspitze bis zum Schluss verlief. Der TSGV Waldstetten II sicherte sich nach 22 absolvierten Partien mit 54 Punkten die Meisterschaft. Die Bilanz des Spitzenreiters weist 18 Siege, kein Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 103:17 auf.

Nur hauchdünn dahinter folgte der SV Frickenhofen auf dem zweiten Rang. Mit 52 Punkten aus ebenfalls 22 Spielen – resultierend aus 17 Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen – sowie einem Torverhältnis von 82:28 etablierte sich der Verein als Topteam und qualifizierte sich als Vizemeister für die Aufstiegsrelegation.

Die große Erleichterung und lange Feierlichkeiten

Nachdem der Aufstieg über die Relegationsspiele in die Kresliga A1 endlich in trockenen Tüchern war, brachen alle Dämme. Die Erleichterung und der Stolz entluden sich in einer feuchtfröhlichen Nacht, die den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. Trainer Daniel Markus gibt gegenüber FuPa einen Einblick in die emotionalen Stunden unmittelbar nach dem Erfolg: „Zuerst haben wir in Herlikofen gefeiert. Nach einer kurzen Einkehr in der Linde in Mittelbronn ging es weiter ins Vereinsheim. Die Feier endete erst mit dem Morgengrauen.“

Die unerwartete Entwicklung des Saisonziels

Dabei war dieser triumphale Ausgang vor dem Saisonstart keineswegs abzusehen. Die Erwartungen im Vorfeld waren deutlich zurückhaltender formuliert worden, weshalb der Erfolg umso emotionaler bewertet wird. „Unser Saisonziel war es, unter die Top 4 zu kommen. Vor der Saison rechneten weder die Mannschaft noch ich mit dem Aufstieg“, gestand Trainer Daniel Markus. Der Wendepunkt und der Glaube an das große Ziel erwachten erst im Verlauf des Spieljahres: „Nachdem wir im dritten Pflichtspiel des Jahres 2026 in Pfahlbronn mit 3:0 gewonnen hatten, haben wir unser Saisonziel nach oben korrigiert.“

Der Schlüsselmoment und das Erfolgsgeheimnis

Auf die Frage, was letztendlich den entscheidenden Ausschlag für den historischen Erfolg gegeben hat, verwies Trainer Daniel Markus zunächst auf das sportliche Finale, lenkte den Blick dann aber schnell auf das Fundament des Vereins: „In der Mannschaft, und damit meine ich ausdrücklich die erste und die zweite Mannschaft, hat sich ein außergewöhnlich starker Zusammenhalt entwickelt. Gleichzeitig kehrte die Freude am Fußball zurück. Mit durchschnittlich schätzungsweise 22 bis 23 Spielern konnten wir durchgehend sehr gut trainieren. Es herrschte ein gesunder Konkurrenzkampf, bei dem sich die Spieler gegenseitig gepusht haben. Dadurch haben wir uns als Mannschaft weiterentwickelt.“

Die beeindruckende Metamorphose der Reservemannschaft

Dieser neugewonnene Teamgeist wirkte sich spürbar auf den gesamten Kader aus und verhalf insbesondere der zweiten Garde zu einer bemerkenswerten Renaissance. Im Vergleich zum Vorjahr vollzog die Reserve eine regelrechte Kehrtwende. Trainer Daniel Markus betonte stolz: „Das war nicht nur der Schlüssel zum Aufstieg der ersten Mannschaft, sondern auch zu einer starken Saison der Reserve. In der Vorsaison wurde die Mannschaft mit lediglich sieben Punkten und fast 100 Gegentoren abgeschlagen Letzter. In dieser Saison fehlten am Ende nur sieben Punkte auf Platz eins.“

Die spielerischen Stärken und zwei Torschützenkönige

Auch taktisch und spielerisch verbesserte sich das Team im Saisonverlauf auf allen Positionen, was der Mannschaft in den entscheidenden Phasen die nötige Stabilität verlieh. „Wie bereits erwähnt, zeichnen uns ein starker Zusammenhalt und eine hervorragende Gemeinschaft aus. Zudem waren wir in vielen Spielen relativ schnell in der Lage, die Kontrolle zu übernehmen und die Partie zu gestalten. Auch in der Rückwärtsbewegung haben wir uns im Laufe der Saison deutlich verbessert“, bilanzierte Trainer Daniel Markus.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Offensivkraft, die sich auch in individuellen Auszeichnungen niederschlug: „Mit Finnegan Messer - 20 Spiele, 22 Tore in der ersten Mannschaft - und Patrick Karasek -14 Spiele, 29 Tore in der Reservemannschaft - stellen wir zwar die beiden Torschützenkönige, aber bei uns gibt es nicht den einen Spieler, der alles trägt. Bei uns macht es die Mannschaft.“

Die verdiente Belohnung auf Mallorca

Um den Erfolg gebührend zu zelebrieren und die starke Gemeinschaft weiter zu festigen, blicken die Spieler nun voller Vorfreude auf ein gemeinsames Event abseits des grünen Rasens. Die Planungen hierfür standen schon früh fest, wie Trainer Daniel Markus verrät: „Vor der Saison haben wir für beide Mannschaften gemeinsame Saisonziele definiert. Eines der Ziele der Reserve war eine Mannschaftsfahrt nach Mallorca. Ziemlich schnell haben sich dafür 25 Teilnehmer gefunden. Ich denke aber, dass wir die Marke von 30 Teilnehmern noch knacken werden.“

Personelle Weichenstellungen und neue Rollen im Trainerstab

Trotz der aktuellen Feierlichkeiten steht die Zeit im Verein nicht still. Die Verantwortlichen arbeiten bereits intensiv an der Zukunft, wobei schmerzhafte Abschiede und interne Rochaden anstehen. „Die Planungen laufen. Tim Bauer muss seine Karriere leider aus gesundheitlichen Gründen beenden. Er bleibt der Mannschaft jedoch erhalten und wird Teil des Trainerteams“, erklärt Trainer Daniel Markus. Eine weitere Veränderung: „Patrick Karasek möchte künftig wieder mehr spielen. Deshalb wird er nicht mehr als Co-Trainer fungieren, übernimmt aber weiterhin das Torwarttraining.“