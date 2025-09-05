„Die fehlenden Spieler sind keine Ausrede“

Für den VfR Dostluk Osterode steht am Sonntag um 15:00 Uhr eine der schwereren Aufgaben dieser noch jungen Spielzeit an. Mit nur einem Zähler und 2:12 Toren nach vier Partien rangiert das Team am Tabellenende. Gastgeber SSV Nörten-Hardenberg hingegen hat als Absteiger aus der Landesliga bislang sieben Punkte gesammelt und etabliert sich früh in der Spitzengruppe der Bezirksliga.

„Nachdem wir den ersten Punkt der Saison geholt haben, wollen wir jetzt natürlich anknüpfen und zumindest einen Punkt aus Nörten entführen“, erklärt VfR-Trainer André Krzyminski. Er weiß jedoch um die schwierigen Rahmenbedingungen: „Es werden vier Spieler definitiv vom letzten Spiel fehlen, und eventuell kommt noch der ein oder andere hinzu. Wenn wir aber die Einstellung beibehalten, sind auch die fehlenden Spieler keine Ausrede.“

Die Favoritenrolle ist damit klar verteilt: Während Nörten-Hardenberg seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel festigen möchte, geht es für Osterode darum, Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller herauszufinden. Hoffnung macht die kämpferische Haltung der Mannschaft, die zuletzt ihren ersten Punktgewinn erkämpfte.

Für den VfR gilt es nun, die Kompaktheit zu wahren und gegen die spielstarken Gastgeber Nadelstiche zu setzen. Mit einer disziplinierten Leistung könnte auch in Nörten ein weiterer Achtungserfolg gelingen – ein dringend benötigtes Signal im Tabellenkeller