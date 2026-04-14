Die FCF-Reserve erkämpft sich in letzter Sekunde noch ein 2:2

Zweimal lag Forstern zurück, zweimal schlug das Team zurück. Der Ausgleich fiel im allerletzten Angriff durch Lisa Dimpflmaier.

Von einem fast schon erwarteten „Spektakel“ sprach FCF-Trainer Michael Kiefer nach dem Gastspiel beim FFC 07 Bad Aibling. Dabei schlug die Reserve aus Forstern gleich zweimal eindrucksvoll zurück und erkämpfte sich durch den 2:2-Ausgleichtreffer im letzten Angriff noch einen verdienten Punkt.

In Halbzeit eins kamen allerdings nur wenige gefährliche Torraumszenen zustande. Denn neben den Gästen, die ihre Schnelligkeit dieses Mal nicht konsequent ausspielen konnten, bissen sich auch die beiden FFC-Stürmerinnen Tamara Schunko und Jennifer Gruber an der Forsterner Abwehr die Zähne aus. Umso ärgerlicher sei der erste Gegentreffer gewesen: Im Anschluss an eine Flanke stürzte sich Julia Marjanovic vor ihrer Gegnerin in den Ball und lenkte ihn ins eigene Tor (24.). „Wir haben uns aber nicht beirren lassen und sind drangeblieben“, bestätigt der Übungsleiter. Und mit Ausnahme einer Eins-gegen-eins-Situation, in der sich Keeperin Christina Kneißl auszeichnen konnte, hatte man kaum etwas zu befürchten.

Bereit fürs Derby gegen FCL

Daran sollte auch die verletzungsbedingte Umstellung in der Defensive – mit Beginn der zweiten Hälfte bestand die Viererkette einzig aus U17-Talenten – nichts ändern. Ganz im Gegenteil: Bereits in der 50. Minute versenkte Charlotte Strauß einen abgefälschten Ball aus 16 Metern im Kasten, woraufhin die Partie wieder offen war. Letztlich mussten die Forsternerinnen nach dem 2:1 von Gruber (79.) jedoch noch einmal alles reinwerfen – und das zeitweise sogar in Unterzahl. Hannah Mang bekam in der Schlussphase eine laut Kiefer „diskutable“ Zeitstrafe aufgebrummt. Für die Erlösung sorgte Lisa Dimpflmaier, die das Leder iaus dem Gewurl zum 2:2 (90+1.) über die Linie köpfte.

Mit einem Punkt könnte der FCF-Coach derweil vermutlich auch an diesem Mittwoch (20 Uhr) gut leben. Zumindest wolle er den körperlich starken Ligadritten aus Langengeisling aber ordentlich ärgern. „Deshalb gilt es für uns, möglichst dagegenzuhalten und Emotionen ins Derby hineinzubringen“, erklärt Kiefer, der beim Auswärtsmatch allerdings auf Kneißl und Marjanovic verzichten muss. Doch neben Rückkehrerin Mia Böcker könnte auch die ein oder andere Akteurin aus der Ersten sowie aus der U17 zum Einsatz kommen.Tipp: 3:1-Sieg für den FCL.