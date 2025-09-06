Die Favoritenrolle nützt Eicherscheid „sonntags gar nichts“

Fußball-Bezirksliga 4: Germania-Trainer Sandro Bergs freut sich auf ein „cooles“ Spiel in Oidtweiler. Sein Team müsse konstant Leistung bringen, um oben dabei zu sein.

Bergs freut sich, dass die Germania die gute Form aus der Rückrunde der vergangenen Spielzeit und aus der Vorbereitung mitgenommen hat. Er weiß aber auch, dass es am Sonntag bei Concordia Oidtweiler gegen einen „guten Gegner“ geht. „Ich finde es da immer cool. Da sind Zuschauer. Da geht die Post ab“, schwelgt Bergs in Vorfreude. Er erwartet ein hitziges, intensives Spiel „auf einem guten Kunstrasen“. Die Germania müsse alles ins Spiel einbringen, was sie hat.

Germania Eicherscheid hat am ersten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 4 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im Eifeler Derby besiegte das Team von Sandro Bergs den FC Roetgen 6:1. Mit Ergebnis und Leistung war der Coach sehr zufrieden. Vor allem, „weil wir die Tore auf sehr unterschiedliche Weise erzielt haben“.

Fest steht, dass es in der Startelf Veränderungen geben wird, da einzelne Spieler nicht zur Verfügung stehen. Das ändert aber nichts an der Vorgabe, „dass wir jedes Spiel gewinnen wollen“, betont der Trainer. Bergs ist froh, dass „wir schönen Fußball spielen“ und die Eicherscheider für jeden Gegner schwer zu bespielen sind. Dass sein Team als Mitfavorit gesehen wird, „nützt uns sonntags gar nichts“, sagt Bergs. Denn da müsse die Mannschaft Woche für Woche konstant Leistung bringen.

„Wie immer positiv“ blickt Sven Schalge, Trainer von Concordia OIdtweiler, auf den nächsten Spieltag. Den Gegner, die Germania aus Eicherscheid, hatte er schon vor der Saison gemeinsam mit Hilfarth als Favoriten ausgemacht. „Unser Ziel ist aber auch diesmal wieder, zu gewinnen.“ Allerdings werde wohl „auch niemand sauer sein“, wenn am Ende nur ein Punkt herausspringen sollte.

Auf jeden Fall geht die Concordia mit Respekt vor Eicherscheid in die Partie. „Man erkennt dort die Handschrift des Trainers“, sagt Schalge. Seit 2021 steht Sandro Bergs bei der Germania an der Linie. Einen Plan haben die Oidtweiler sich schon zurechtgelegt. Eine Stärke der Eicherscheider sieht Schalge vor allem darin, „dass sie schon länger zusammen und sehr gut eingespielt sind“. Zudem hätten sie nun mit Marco Kraß einen guten Co-Trainer. Mit ihm spielte Schalge früher beim SV Rott. Kraß war zwischen 2017 und 2021 bereits als Cheftrainer in Eicherscheid tätig.

Natürlich sei es ein Vorteil, zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken zu spielen, gibt Schalge zu. Er hofft darauf, dass Einsatz und Kommunikation wieder so stimmen wie im ersten Ligaspiel bei der SG Stolberg, das die Concordia 3:2 gewann. „Spielerisch haben wir sicher noch Luft nach oben“, sagt Schalge. Und auch die Chancenverwertung war in Stolberg nicht optimal. Das Spiel hätte wesentlich früher endgültig entschieden werden können.

In der vergangenen Saison konnte Eicherscheid beide Spiele für sich entscheiden. In Oidtweiler gewann die Germania 2:1, in der Rückrunde fiel der Sieg auf dem eigenen Platz mit 5:1 deutlich höher aus.

Die Spiele am zweiten Spieltag: Oidtweiler - Eicherscheid, Mariadorf - SG Stolberg, Ay-Yildizspor Hückelhoven - Richterich, Kuckum - Bergrath, DJK FV Haaren - Hilfarth (alle So., 15.00), Kohlscheider BC - SC Erkelenz, Konzen - VfR Würselen (beide So., 15.30), spielfrei: FC Roetgen

