Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt der Tabellenletzte VfR Dostluk Osterode den SCW Göttingen. Für die Gastgeber ist es eine der richtungsweisenden Partien im Abstiegskampf: Mit nur einem Punkt aus acht Spielen rangiert der VfR abgeschlagen auf Platz 16. Die Gäste aus Göttingen stehen mit neun Zählern aus ebenso vielen Partien im Mittelfeld, dürfen sich aber keinen Ausrutscher leisten, um nicht selbst in die Nähe der Abstiegsränge zu rutschen.

„Die Favoritenrolle ist klar vergeben“, sagt Dostluk-Trainer André Krzyminski. „Nachdem zumindest ein paar Spieler von der langen Verletztenliste in den Kader zurückkehren, hoffe ich, dass es auch so langsam wieder bergauf geht. Jetzt folgen für uns ganz wichtige Wochen, in denen wir punkten müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wir werden alles versuchen, um die drei Punkte im Harz zu behalten.“

Auch SCW-Coach Steffen Claaßen warnt davor, das Schlusslicht zu unterschätzen: „Wir wollen den Gegner natürlich auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Es haben viele Spieler bei Dostluk gefehlt, das darf man nicht vergessen.“ Mit Blick auf die eigene Leistung fordert er Konsequenz im Abschluss: „Wir haben zuletzt gut gespielt, wurden aber nicht belohnt. Jetzt müssen wir unsere Chancen besser nutzen, um am Sonntag drei Punkte einzufahren. Wir sind guter Dinge.“

Für Osterode geht es darum, neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen, für den SCW dagegen um Stabilität zu finden. Ein Duell zweier Teams mit unterschiedlichen Perspektiven.