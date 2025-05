Die Favoriten ziehen ins Pokalfinale ein

Der Favorit dominierte, kam in den ersten fünf Minuten zu zwei Top-Chancen (Geyland, Schmeller). Die weiteren Angriffe seiner Elf wertete Muto indes als „nicht zwingend“, ihm fehlte „die Überzeugung in der Box“. Die Erzinger agierten zurückhaltend und setzten auf Torjäger Nexhdet Gusturanaj als Zielspieler. Dies wurde gefährlich, „wenn er Tiefe gewonnen hat“, so Muto. Bei einem Wittlinger Chancenplus gingen die beiden besten Heimabschlüsse auf das Konto von Gusturanaj (31., 45.).

Im ersten Halbfinale der Frauen setzte sich der FC Hauingen beim FC Schönau mit 8:0 durch. Der Bezirksliga-Spitzenreiter, der schon das Liga-Hinspiel beim derzeitigen Schlusslicht mit 9:0 deutlich gewonnen hatte, ging durch Nicole Eble früh in Führung. Bis zur Pause hatten Alexandra Gäbler und Chayenne Psaras den Gäste-Vorsprung auf 4:0 ausgebaut. Dieses Ergebnis hielt bis zur Schlussphase, ehe Julia Schlossarek, Luise Hildebrand und Jeanette-Elisabeth Bolz das Ergebnis noch auf 8:0 in die Höhe schraubten.

Die Hauingerinnen stehen damit zum zweiten Mal in Folge im Pokalfinale. Im vergangenen Jahr waren sie im Endspiel in Efringen-Kirchen dem TuS Kleines Wiesental mit 0:1 unterlegen. Auf wen der FCH diesmal in Rheinfelden treffen wird, steht noch nicht fest. Der zweite Finalteilnehmer wird am 14. Mai zwischen dem SV Dogern und dem Sieger der Viertelfinalpartie SV Waldhaus gegen SG Schliengen-Wittlingen II (8. Mai) ermittelt.

Tore: 0:1 Eble (9.), 0:2 Gäbler (19.), 0:3 Psaras (35.), 0:4 Gäbler (39.), 0:5 Schlossarek (78.), 0:6 Hildebrand (81.), 0:7, 0:8 beide Bolz (85., 89.). Schiedsrichter: Kiefer.