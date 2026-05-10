Die Favoriten setzen sich in der Bezirksliga Schwarzwald durch

Fabian Maier gewann mit dem TuS Bonndorf mit 4:0 gegen die SG Wolterdingen-Tannheim. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Bezirksliga schlägt der FC Furtwangen den VfB Villingen in einem Spiel mit zehn Toren. Der TuS Bonndorf gewinnt beim Tabellenletzten, wobei Jannik Thurau gleich drei Mal trifft.

Der FC 07 Furtwangen gewinnt gegen den VfB Villingen 6:4 (3:1). Es war eine außergewöhnliche Partie. "Es war kein Paris gegen Bayern, eher ein Kreisliga-Kick", befand FC-Spielertrainer Pietro Morreale. Beide Teams agierten vor 150 Zuschauern mit absolut offenem Visier. "Die Zentren waren offen", so Morreale. Ali Sari brachte den Außenseiter nach sieben Minuten in Front. Bleron Zejnullahu gelang in der elften Minute der Ausgleich. Eine Zeigerumdrehung weiter schoss Loris Castelli die Gastgeber in Führung. Jetzt war Furtwangen am Drücker. Zejnullahu gelang in der 43. Minute der Treffer zum 3:1. "Zur Pause hätten wir 5:1 führen müssen", urteilte Morreale. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.