Die fast perfekte Hinrunde Die Ü32 des SFC Friedrichshain spielen eine starke Landesliga-Saison und blicken nach oben

Die Ü32 vom SFC Friedrichshain überzeugte in den ersten elf Spielen mit einer starken Fitness, ordentlichen Fußball und großem Zusammenhalt. Der Blick geht in Richtung Verbandsliga.

Einige Fakten gleich zu Beginn: in 11 Spielen holte der SFC Friedrichshain 11 Siege, bei einem Torverhältnis von 43:11 erzielte das Team ~3,9 Tore und kassierte nur ein Gegentor pro Spiel. Bei 23 eingesetzten trugen sich elf verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Die Überlegenheit in vielen Spielen spiegelt sich auch in der Fairnesstabelle wieder, es gab nur eine Gelbe Karte pro Spiel.

Nach einer fast perfekten Hinrunde ist die Stimmung im Lager überragend. „Wir wollen in jedem Spiel ordentlichen Fußball spielen“, sagt Spielertrainer Paul Rahn, der aufgrund einer Verletzung noch nicht auf dem Feld stand. „Unser Fitnesszustand und unser Zusammenhalt sind unsere größte Stärke. Viele spielen schon seit über 20 Jahre zusammen und haben teilweise zusammen in der 1.Herren gespielt und haben damals zusammen den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft“, führt er fort.

Am kommenden Sonntag steht für die Mannschaft beim vorletzten eine Pflichtaufgabe bevor, eh es gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Biesdorf geht. Diese kann als derzeit Vierter die Friedrichshainer definitiv ärgern. Damit es aber kein Ausrutscher gibt, beziehungsweise die Mannschaft kein Team unterschätzt, wird regelmäßig und fleißig trainiert. Schon in der Hinrunde war die Trainingsbeteiligung ein ausschlaggebender Punkt. Durchschnittlich 16 Spieler tummelten sich auf dem Sportplatz, zu Spielen meldeten sich teils soviel Spieler, dass einige nicht mitgenommen werden konnten. Und trotzdem ist Rahn stolz, weil: „Es sind auch die Leute in der Mannschaft die nicht so viel zum Einsatz kommen und trotzdem immer von außen unterstützen.“

In einem starken Kollektiv gab es aber trotzdem noch Spieler, die sich hervortaten, wie zum Beispiel Torwart Niko, Kapitän „Koli“ mit vier Toren und elf Vorlagen, die beiden Innemverteidiger Daber und Marco, „Sechser“ Kalle und Torjäger Würfel mit neun Toren und fünf Vorlagen.