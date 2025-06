Die fantastische Reise des TSV Bülstedt/Vorwerk geht noch weiter

Und der führte dann auch zu Toren. Torjäger Dennis Brückner (34.) machte den Anfang, Joel Hoops legte vier Minuten später schon nach. Von Löhnhorst kam schon jetzt nur noch wenig Gegenwehr, und als Hoops mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:0 erhöhte, war die Partie praktisch gelaufen.

Stauch, Hoops und Blome schrauben das Resultat nach der Pause auf 6:0

Löhnhorst wechselte nach der Pause, aber wirklich frischen Wind brachte das nicht in die doch recht einseitige Begegnung. Nach einem Eckball von Lemmermann drückte Leon Stauch den Ball zum 4:0 über die Linie (53.), drei Minuten später krönte Joel Hoops seine tolle Leistung mit dem 5:0. Nach einer Stunde Spielzeit brachte TSV-Coach Klaus Albrecht seine Ergänzungsspieler auf den Platz, der eingewechselte Jan-Philip Blome machte schließlich das halbe Dutzend Tore voll (83.).

„Es ist ein wenig schade, dass Löhnhorst so gebeutelt in dieses Spiel gegangen ist. Spätestens nach unserem dritten Treffer war das Spiel durch“, sagte der spielende Co-Trainer Janos Lemmermann nach der Partie zur ZEVENER ZEITUNG. „Nach dem Last-Minute-Erfolg letzte Woche war das klare Ergebnis für die Nerven auch ganz nett. Aber trotz der Ausfälle beim Gegner muss man auch sagen, wir haben hier einfach unseren Stiefel sehr gut runtergespielt. Insofern ein verdienter Sieg - auch in der Höhe.“

Trainer Klaus Albrecht ist stolz auf die starke Leistung seiner Jungs

TSV-Trainer Klaus Albrecht war einfach begeistert von seinen Jungs. „Schönes Ding heute, was da abgegangen ist. Ich bin richtig stolz auf die Jungs, was die hier gezeigt haben. Der Gegner war nicht der stärkste, aber die Jungs haben ihr Spiel von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen“, so Klaus Albrecht.

„Ganz stark war unser Youngster Joel Hoops. Wenn man drei Tore schießt und noch zwei auflegt, kann man vom Spieler des Spiels sprechen. Jetzt nehmen wir die nächste Herausforderung an, gegen Fischerhude. Vielleicht können wir noch einen Big Point setzen, und im kommenden Jahr die Bezirksliga in unsere Gegend holen.“

Ort und Zeit für das Relegationsfinale stehen bislang noch nicht fest

Das Relegationsfinale soll am kommenden Wochenende gespielt werden, aber es gibt noch reichlich Diskussionsbedarf dazu zwischen den beteiligten Vereinen. Bereits am Rande des Spiels in Lilienthal erörterte Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski mit Vertretern des TSV Bülstedt/Vorwerk und des TSV Fischerhude/Quelkhorn das Thema - es kam jedoch noch zu keiner Einigung. Zur Auswahl stehen Termine am Samstag in Etelsen oder am Sonntag in Tarmstedt.

xxx Update: Das Spiel findet Samstag um 16.00 in Etelsen statt xxx