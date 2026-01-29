Die Fans wird`s freuen: Halbfinalschlager Jahn vs. 1860 live im TV Der BR überträgt die Partie am 28. März um 14 Uhr live +++ 2. Halbfinale Würzburg vs. Burghausen am 24. März um 18:30 Uhr von PM · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Das Jahn-Stadion dürfte am 28. März wieder ziemlich voll werden, wenn die Regensburger den TSV 1860 zum Pokal-Halbfinale empfangen. – Foto: Imago Images

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Vorschlussrunden-Partien im Toto-Pokal-Wettbewerb zeitgenau terminiert - und die Fußball-Fans im Freistaat bekommen den Halbfinal-Kracher gratis in ihre Wohnzimmer geliefert: Das BR Fernsehen überträgt am Samstag, 28. März 2026, das Drittliga-Duell zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München live im Free-TV (Anstoß: 14 Uhr). Bereits vier Tage zuvor, am Dienstag, den 24. März, bestreiten der FC Würzburger Kickers und der SV Wacker Burghausen ab 18:30 Uhr das erste Toto-Pokal-Halbfinale.

Das Regensburger Jahnstadion ist am länderspielfreien Wochenende Schauplatz des Schlagerspiels im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs. Das BR Fernsehen überträgt die Partie zwischen dem Jahn und den Löwen live im "Dritten"; zudem gibt’s einen Livestream auf BR24Sport im Web sowie der App. Moderator vor Ort ist Markus Othmer, die Partie kommentiert Marcel Seufert. Wohin der Sieger des Vergleichs der Drittligisten zum Toto-Pokal-Finale reisen muss, ist dann bereits entschieden. Denn der Gewinner des Duells am Dallenberg zwischen den beiden Regionalligisten FC Würzburger Kickers und SV Wacker Burghausen, wird am "Finaltag der Amateure" (23. Mai 2026) als klassenniedriger Klub in jedem Fall Heimrecht genießen.