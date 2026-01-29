Die Fans wird`s freuen: Halbfinalschlager Jahn vs. 1860 live im TV

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Vorschlussrunden-Partien im Toto-Pokal-Wettbewerb zeitgenau terminiert - und die Fußball-Fans im Freistaat bekommen den Halbfinal-Kracher gratis in ihre Wohnzimmer geliefert: Das BR Fernsehen überträgt am Samstag, 28. März 2026, das Drittliga-Duell zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München live im Free-TV (Anstoß: 14 Uhr). Bereits vier Tage zuvor, am Dienstag, den 24. März, bestreiten der FC Würzburger Kickers und der SV Wacker Burghausen ab 18:30 Uhr das erste Toto-Pokal-Halbfinale.
Das Regensburger Jahnstadion ist am länderspielfreien Wochenende Schauplatz des Schlagerspiels im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs. Das BR Fernsehen überträgt die Partie zwischen dem Jahn und den Löwen live im "Dritten"; zudem gibt’s einen Livestream auf BR24Sport im Web sowie der App. Moderator vor Ort ist Markus Othmer, die Partie kommentiert Marcel Seufert.
Wohin der Sieger des Vergleichs der Drittligisten zum Toto-Pokal-Finale reisen muss, ist dann bereits entschieden. Denn der Gewinner des Duells am Dallenberg zwischen den beiden Regionalligisten FC Würzburger Kickers und SV Wacker Burghausen, wird am "Finaltag der Amateure" (23. Mai 2026) als klassenniedriger Klub in jedem Fall Heimrecht genießen.
"Das sind zwei sehr reizvolle Partien, bei denen viel auf dem Spiel steht. Schließlich löst unser Totopokal-Sieger ein Ticket für die Teilnahme an der lukrativen ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Unser Dank geht an den BR, der als unser Partner nach dem Viertelfinale zwischen Illertissen und den Löwen jetzt das nächste Totopokal-Spiel überträgt", betont BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb in Bayern verantwortet. Verbands-Spielleiter Josef Janker sagt: "Dass das Topduell zwischen dem Jahn und Sechzig live vom BR gezeigt wird, unterstreicht nicht nur die Attraktivität dieser Begegnung und unseres Wettbewerbs, sondern macht es möglich, dass ganz viele Fußballfans live und kostenfrei mit dabei sein können. Ich bin mir sicher, dass sie ein Spiel aus einem vollen und stimmungsvollen Jahnstadion zu sehen bekommen."