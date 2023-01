Eine Fußballerfamilie durch und durch: Papa Uli (Mitte), Sebastian (li.) und Franziska Kett (re.) – Foto: Montage FuPa, Tschannerl, Imago Images

Die Familie Kett: »Wir sind eben fußballverrückt...« FuPa hat sich mit Uli, Sebastian und Franziska Kett über ihre Passion unterhalten

Alles Fußball, oder was? Eine ganz besondere Stellung nimmt der Lieblingssport der Deutschen bei der Familie Kett ein, die wir euch an dieser Stelle mal ein wenig genauer vorstellen wollen:

Da wäre zunächst Papa Uli. Den gebürtigen Oberpfälzer aus Weiden verschlug es einst der Liebe wegen nach Niederbayern, genauer gesagt in den Landkreis Deggendorf. Mit seiner Frau hat er in Bernried (Gemeinde Edenstetten) ein Haus gebaut und eine Familie gegründet. Drei Kinder haben die Ketts. Sohn Sebastian, mit 20 Jahren der älteste Sprössling, spielt derzeit für die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf in der Landesliga. Tochter Franziska ist noch erfolgreicher. Die mittlerweile 18-Jährige hat beim FC Bayern München unlängst einen Profivertrag unterschrieben. Ihr könnte eine große Karriere bevorstehen. Franziskas Zwillingsschwester Hannah spielte ebenfalls Fußball, hat aber mittlerweile die Schuhe an den Nagel gehängt und verfolgt andere Pläne.





Uli Kett (re.) mit seiner U14 der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf bei einem Hallenturnier. – Foto: Privat





Uli Kett hat als beinharter Verteidiger die Hochzeit des Bernrieder Fußballs um SVB-Ikone



Uli Kett hat als beinharter Verteidiger die Hochzeit des Bernrieder Fußballs um SVB-Ikone Thomas Geith mitgemacht. Nach seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Fußball treu und kümmerte sich fortan um den Nachwuchs. Derzeit ist er als Trainer der U14 der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf tätig. Zweimal pro Woche wird trainiert, am Wochenende gespielt. Ist er nicht mit seiner Mannschaft unterwegs, schaut er Tochter Franziska oder Sohn Sebastian zu. "Ja, ich bin fast jeden Tag auf dem Fußballplatz", holt er tief Luft und beantwortet dann lachend und mit einem Augenzwinkern die Frage, was denn seine Frau dazu sage: "Die ist natürlich hellauf begeistert. Nun ja, viel Zeit für andere Dinge bleibt wirklich nicht." Im beruflichen Leben leitet Uli Kett die Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (kurz ANKER) in Deggendorf. Einiges aus seinen Alltag kann er mit hinüber zum Fußball transportieren. "In gewisser Weise ähnelt sich die Arbeit. Ich muss viele unterschiedliche Charaktere betreuen und unter einen Hut kriegen, damit es funktioniert", sagt er. Es geht dabei viel um Integration.

Uli Kett (in rot-weiß) kickte für den SV Bernried. – Foto: Privat





Nach der verkorksten Weltmeisterschaft wird in Deutschland darüber diskutiert, woran der Fußball krankt. Was sagt Uli Kett als Jugendtrainer in einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) dazu? "Wir können schon beobachten, dass oft dieser unbedingte Wille, dieser Leistungsgedanke abhanden gekommen ist. Dieses Leben für den Fußball, das gibt`s nur noch ganz selten. Bei vielen stehen andere Dinge im Vordergrund. Das merkst du auch bei den Eltern. Manche sind übervorsichtig und stehen dem Fußball generell skeptisch gegenüber. Und es ist mittlerweile einfach auch Fakt: Blickt man in die Leistungszentren der großen Vereine, dann finden wir dort überwiegend Spieler mit Migrationshintergrund."





Franziska Kett (li.) durfte auch schon in der Champions League ran, wie hier im Duell gegen Benfica Lissabon. – Foto: Pressefoto Eibner





Zu wenig Ehrgeiz kann Papa Uli seiner Tochter Franziska nicht attestieren. Die 18-Jährige ist das niederbayerische Ausnahmetalent im Frauenfußball. Im Frühjahr 2022 hat die damals 17-Jährige einen Profivertrag beim FC Bayern München unterschrieben. Die U19-Nationalspielerin debütierte im vergangenen September in der Frauen-Bundesliga, am 30. Oktober erzielte die Offensivspielerin im Heimspiel gegen den SV Meppen ihr erstes Tor in der höchsten deutschen Spielklasse. Zudem hat Franziska Kett bereits Einsätze in der Women`s Champions League für den FCB absolviert. Im Heimspiel gegen den FC Barcelona vor 24.000 Zuschauern in der Allianz Arena wurde sie beispielsweise in der 74. Minute eingewechselt und durfte am Ende mit ihren Kolleginnen vor toller Kulisse einen 3:1-Heimsieg feiern. Hat sie als Spielerin des großen FC Bayern am heimischen Esstisch also automatisch die Deutungshoheit in Sachen Fußball? "Wenn ich zuhause bin, wird eigentlich gar nicht so oft über Fußball gesprochen, weil ich dann froh bin, dass ich am Wochenende ein wenig Abstand vom Fußball gewinne", lacht Franziska. Papa Uli und ihr Bruder Sebastian hatten großen Anteil daran, dass sie einst die Liebe zum runden Leder für sich entdeckte: "Mein älterer Bruder hat in meinem Heimatverein in Edenstetten Fußball gespielt , das hab` ich mir immer mit meiner Zwillingsschwester angeschaut und wir sind dann auch mit ins Training gegangen." Nicht die schlechteste Entscheidung! Wäre sehr schade gewesen, wäre das Talent Franziska Ketts im Verborgenen geblieben. Wann ist ihr eigentlich aufgefallen: Hoppla, ich kann ja richtig gut kicken? "Als ich in Deggendorf in der U15 spielte und dort in der Regionalliga mit den Jungs des gleichen Jahrgangs mithalten konnte, wurde mir bewusst, dass ich es weit schaffen kann."



Als Spielerin des FC Bayern steht sie zweifelsohne im Fokus des Interesses und stellt ihren Bruder in den Schatten. Spielt an dieser Stelle das Thema Neid eine Rolle? "Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass mein Bruder nicht neidisch auf mich ist. Im Gegenteil, er unterstützt mich und schaut sich nach Möglichkeit jedes Spiel vor Ort oder zuhause vorm Fernseher an. Er ist ein Herzblutfußballer, aber ihm würde das ständige Unterwegssein, glaube ich, nicht so gefallen", meint Franziska - und Sebastian sekundiert lachend: "Nein nein, neidisch bin ich auf Franzi überhaupt nicht. Im Gegenteil: Ich gönne ihr das von ganzem Herzen und bin stolz auf sie. Das ist genau Franzis Ding, immer unterwegs zu sein, immer auf Achse. Ich bin da anders. Für mich wäre das nichts, ich bin gerne zuhause."

Sebastian studiert in Deggendorf Sport- und Gesundheitswissenschaft im fünften Semester. Fußballerisch hat er ein erfolgreiches 2022 hinter sich. Mit der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf gelang dem 20-jährigen Flügelflitzer die Meisterschaft in der Bezirksliga West. "Das war ein super Jahr, das beste bisher in meiner Laufbahn. Wir haben eine richtig gute Truppe beisammen. Jetzt lautet das Ziel, uns in der Landesliga zu etablieren." Mit vier Jahren hat Sebastian das Fußballspielen begonnen, im U15-Bereich wechselte er vom FC Edenstetten zur SpVgg Grün-Weiß. Der Fußball bestimmt den Rhythmus, dennoch führt er ein 'normales' Leben - im Gegensatz zu seiner Schwester. Der Weg in den Profifußball ist mühsam und steinig, erfordert jede Menge Disziplin und Entbehrungen. Partys, Ausgehen, spontane Ausflüge - vieles, was für ihre gleichaltrigen Freunde oder Freundinnen selbstverständlich ist, auf das muss Franziska Kett verzichten. Hat sie das Gefühl, irgendetwas zu verpassen? "Nein. Es war immer schon mein Traum, irgendwo in einem großen Verein zu spielen und damit auch mein Geld zu verdienen. Das war für mich immer klar, dass ich das auf jeden Fall mache. Deshalb bereue ich überhaupt nichts. Man muss natürlich viel einstecken können, da kaum Zeit für Aktivitäten abseits von Fußball und Schule bleibt. Aber das fällt mir überhaupt nicht schwer!"





Sebastian Kett (li.) will sich mit der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf in der Landesliga etablieren. – Foto: Harry Rindler





Einen kleinen Wermutstropfen bringt die Karriere in der Landeshauptstadt aber dennoch mit. Ihre Zwillingsschwester Hannah bekommt Franziska kaum zu Gesicht. "Da ich natürlich sehr selten zuhause bin, sehen wir uns leider eher weniger. Trotzdem sind wir immer in Kontakt. Sie hilft mir öfters in Sachen Schule und kommt oft nach München, um bei den Spielen zuzuschauen. Da bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mich überall unterstützt."



Ein bisschen mitlaufen beim FC Bayern, das reicht Franziska Kett nicht. Sie hat sich große wie ehrgeizige Ziele gesetzt: "Ich möchte mich jeden Tag weiterentwickeln, um irgendwann ganz oben zu stehen und eine der Besten der Welt zu werden. Ich will Stammspielerin bei Bayern und in die A-Nationalmannschaft berufen werden!"



Ein Leben, nicht unbedingt in Jahren, sondern eher in Spielzeiten gedacht. Egal was die Zukunft bringen mag, dem runden Leder werden die Ketts auf alle Fälle auf außergewöhnliche Art und Weise verbunden bleiben. "Wir sind eben eine fußballverrückte Familie", sagt Sebastian Kett schmunzelnd. Und Papa Uli bestätigt: "Der Fußball spielt schon eine ganz große Rolle in unserem Leben." Und wird das sicher auch weiterhin tun - außer vielleicht am Esstisch. Da wird die Mama schon darauf achten...