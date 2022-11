Du wirst automatisch weitergeleitet...

Peckeloh (in Grün-Weiß) sammelt mehr als doppelt so viele Gelbe Karten wie Erkenschwick (in Schwarz). – Foto: Dennis Bleck

Die Fairness-Tabelle der Westfalenliga 1 Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick ist bislang auch das fairste Team der Liga. So sieht die Fairness-Tabelle aus: 1. Spvgg. Erkenschwick 18 Punkte - 18 GK - 0 GRK - 0 RK 2. SV Mesum 20 Punkte - 20 GK - 0 GRK - 0 RK 2. TuS Hiltrup 20 Punkte - 20 GK - 0 GRK - 0 RK 4. SC Verl II 21 Punkte - 12 GK - 3 GRK - 0 RK 5. SV Rödinghausen II 23 Punkte - 20 GK - 1 GRK - 0 RK 6. Hammer SpVg 24 Punkte - 21 Punkte - 1 GRK - 0 RK 7. RW Deuten 25 Punkte - 20 Punkte - 0 GRK - 1 RK 8. Westfalia Kinderhaus 27 Punkte - 27 GK - 0 GRK - 0 RK 9. FC Preußen Espelkamp 28 Punkte - 20 GK - 1 GRK - 1 RK 10. GW Nottuln 30 Punkte - 30 GK - 0 GRK - 0 RK 11. TuS 05 Sinsen 30 Punkte - 27 GK - 1 GRK - 0 RK 12. Lüner SV 38 Punkte - 33 GK - 0 GRK - 1 RK 13. Borussia Emsdetten 40 Punkte - 32 GK - 1 GRK - 1 RK 14. SC Peckeloh 42 Punkte - 39 GK - 1 GRK - 0 RK 15. TuS Haltern 43 Punkte - 30 GK - 1 GRK - 2 RK Legende: GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte) Hinweis: Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen nicht in die Wertung ein.