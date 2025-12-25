Die Ex-Profis 2025 - 3: Conference League - und unter dem Radar

Auch 2025 haben wieder viele Ex-Profis am Niederrhein gespielt. FuPa stellt euch diese Spieler vor - das ist Teil 3: Ein Bezirksliga-Spieler kämpfte um die Conference League, es geht um Marktwerte und die 2. Liga.

Er läuft unterhalb des Radars, hat aber dennoch viele Profi-Einsätze in seiner Vita stehen: Robin Scheu, 1995 geboren, kickt in der Kreisliga für TuB Bocholt II auf Dorfplätzen, lief aber auch schon für den 1. FC Saarbrücken, den SV Sandhausen und Fortuna Köln in der 2. Bundesliga und 3. Liga auf. Der rechte Schienenspieler kam auf einen Marktwert von bis zu 350.000 Euro.

Kenan Hreljic: Über Straelen nach Benrath

Zugegeben, die bosnische Liga haben in Deutschland nicht so viele Fußball-Fans im Blick, denn ansonsten hätten wohl viele gewusst, dass Kenan Hreljic als Ex-Profi nach Deutschland gekommen ist. In seiner Heimat lief der Innenverteidiger in der 1. und 2. Liga auf. 2022 lief er für den lettischen Klub FK Liepaja viermal in der Europa-Conference-League-Qualifikation auf. 2023 kam er nach Deutschland, über den SV Straelen ging es zur SG Benrath-Hassels in die Bezirksliga.

Tim Heubach: Vom Betze zum VfL Jüchen

Tim Heubach spielt schon seit 2022 für den VfL Jüchen-Garzweiler und meisterte mit seiner Truppe den Durchmarsch aus der Bezirks- in die Oberliga. Zuvor die der ehemalige Gladbacher Jugendspieler in der 2. Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern und den FSV Frankfurt auf. Höchster Marktwert: 800.000 Euro im Trikot der roten Teufel.

Björn Kluft: Sandhausen und Braunschweig

Auch Björn Kluft startete in der Jugend von Leverkusen durch und kam in vielen Drittliga-Spielen für verschiedene Klubs zum Einsatz. Für den SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig durfte er insgesamt viermal in der 2. Bundesliga ran. Er hat verschiedene Stationen im Amateurfußball wie TVD Velbert oder SC Sonnborn.

Dennis Schmidt gehört zum SSV Dhünn - auch als Coach

In der U19-Bundesliga machte Dennis Schmidt bei Bayer 04 Leverkusen mit 25 Toren auf sich aufmerksam. Für die Profis der Werkself durfte er zwar nicht spielen, dafür aber für den VfL Osnabrück und den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Liga. Jetzt ist er auch Trainer bei seinem SSV Dhünn.

Noah Korczowski: Bundesliga für den Club

2012 wechselte Noah Korczowski aus der U19 des FC Schalke 04 zum 1. FC Nürnberg - und das zahlte sich aus: Beim Club kam er dreimal in der Bundesliga zum Einsatz, unter anderem gegen den FC Bayern München. Für verschiedene Klubs lief er noch in der Regionalliga und 3. Liga auf, ehe 2022 der Wechsel zum TVD Velbert erfolgte. Seit 2024 beim TSV Meerbusch.

Florian Abel: Jetzt in Kray

Gemeinsam mit Trainer Marcus John wechselte Florian Abel im Sommer 2023 zum KFC Uerdingen und wurde dort direkt Kapitän. Nach dem Aufstieg gab es für ihn keinen Platz mehr, deshalb wechselte er zum FC Kray - und kehrte 2025 zu Rot-Weiß Oberhausen zurück Bei RWO kam er zu einem Zweitliga-Spiel, im Anschluss folgten Regionalliga- und Drittliga-Einsätze für Oberhausen, Wuppertal und Aachen.

Timm Golley, Trainer, Bezirksliga-Spieler

In der 2. Bundesliga lief Timm Golley für Fortuna Düsseldorf und den FSV Frankfurt auf und verbrachte im Anschluss noch einige Zeit in der Regionalliga und 3. Liga. Seit Sommer 2023 läuft er für seinen Jugendverein SuS Dinslaken auf - mittlerweile ist er auch Trainer.

Ümit Ertural - Oberhausener Knipser

Auch Ümit Ertural trug zweimal das Oberhausener Kleeblatt in der 2. Liga auf der Brust. Einmal sogar über die volle Distanz! Seit 2007 spielt Ertural im Amateurfußball und das auch ziemlich erfolgreich: Für den SC Oberhausen, für den er immer noch kickt,und Blau-Weiß Lirich schoss er weit über 200 Tore.

Nico Klotz: Zwischen 2. Bundesliga und Bezirksliga

Nico Klotz wechselte erst 2024/25 zum TuS Asterlagen in die Bezirksliga. Damals wechselte er im Block vom SV Scherpenberg, mit diesen Akteuren schloss er sich 2025 dem Duisburger SV an. Für den MSV Duisburg, den SV Sandhausen und den SC Paderborn lief er in der 2. Bundesliga auf.

