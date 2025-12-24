Die Ex-Profis 2025 - 2: Zweitliga-Spieler & MLS-Flair

Auch 2025 haben wieder viele Ex-Profis am Niederrhein gespielt. FuPa stellt euch diese Spieler vor - das ist Teil 2: Neben reichlich Zweitliga-Erfahrung gibt es auch einen Akteur, der in der MLS gespielt hat.

162 Spiele in der 2. Bundesliga, 133 Einsätze in der 3. Liga, zehn Duelle im DFB-Pokal - Wer einen Spieler von diesem Format zieht, der teilweise auch noch Kapitän war, dem darf gratuliert werden. Der SC St. Tönis lotste Jannis Nikolaou in die Oberliga, dort spielt der Ex-Profi natürlich regelmäßig. Im deutschen Unterhaus spielte er zuletzt für Eintracht Braunschweig.

Mit LA-Vibes nach Büderich - Gordon Wild

Offensivspieler Gordon Wild hat schon viel erlebt, unter anderem lief er für LA Galaxy in der MLS auf, kam dann über den MSV Duisburg, Rot-Weiß Erfurt, den 1. FC Bocholt und TuS Bövinghausen in die Oberliga zum FC Büderich. Ausgebildet wurde er ursprünglich beim 1. FSV Mainz 05 und Wehen Wiesbaden.

Sebastian Kaul: noch in den 90ern aktiv, 2024 in der Dritten

Nach neun Jahren als Trainer der SGE Bedburg-Hau beendete Sebastian Kaul im Sommer 2023 sein Engagement - auch weitestgehend als Spieler. Für den KFC Uerdingen spielte er 1998/99 in der 2. Bundesliga, wo er auch für den SV Waldhof Mannheim auflief. Seither spielt er manchmal für die dritte Mannschaft der SGE.

Kolja Pusch: Jetzt Bezirksliga

In der Jugend lief Kolja Pusch für Bayer Leverkusen auf, schaffte dann aber irgendwann den Sprung beim 1. FC Heidenheim in die Bundesliga - damals aber noch in der 2. Liga (24 Spiele). Über Admira Wacker (Bundesliga Österreich) landete er beim KFC Uerdingen und MSV Duisburg. Nach einem Jahr beim TSV Meerbusch wechselte er im Sommer 2025 zur SG Benrath-Hassels in die Bezirksliga.

Moses Lamidi: Schuhe hängen am Nagel

Zwischen 2018 und 2024 lief Moses Lamidi für Ratingen 04/19 auf, zur Saison 2024/25 wagte er mit dem Wechsel zu Rot-Weiß Wülfrath noch einmal ein neues Abenteuer. Mittlerweile spielt er nicht mehr. Als Gladbacher Nachwuchsspieler startete er bei den Fohlen durch und kam im Anschluss auch für RW Oberhausen, den Karlsruher SC und den FSV Frankfurt in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

Jannik Stevens beim MSV Düsseldorf

Jahrelang war Jannik Stevens für den SV Straelen am Ball, trägt nach Stationen in Meerbusch das Trikot des MSV Düsseldorf in der Bezirksliga. Die meiste Zeit seiner Laufbahn lief auch er in der 4. Liga auf, doch seine beiden großen Highlights waren sicherlich die beiden Zweitliga-Einsätze für den VfL Bochum: gegen Braunschweig und Erzgebirge Aue.

Sven Kreyer: Schwierige Zeit in Ratingen

In der Regionalliga West machte sich Sven Kreyer einen Namen, gehört nach wie vor zu den erfolgreichsten Knipsern der gesamten Liga. Für den VfL Bochum kam er elfmal in der 2. Liga zum Einsatz, schoss dabei auch ein Tor. Seit 2024/25 spielt er für Ratingen 04/19 und hofft auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Haluk Türkeri: Kreisliga seit 2023

Der SV Genc Osman Duisburg hat Haluk Türkeri zurück in den deutschen Fußball geholt. Der bald 40-Jährige wechselte im Sommer 2024 zunächst in die Kreisliga A zu Sportfreunde Walsum, dann zum BV Osterfeld. 2025 schloss er sich dem FSV Duisburg an. Für Bochum debütierte er in der 2. Bundesliga, das war 2006. Nach einigen Stationen in Deutschland wechselte er in die Türkei, wo er für verschiedene Klubs ab der 2. Liga abwärts auflief.

