Die Ex-Profis 2025 - 1: Flügelflitzer, Kroatien-Profi, CL-Sieger

Auch 2025 haben wieder viele Ex-Profis am Niederrhein gespielt. FuPa stellt euch diese Spieler vor - das ist Teil 1: Neben einem Champions-League-Sieger gibt es Flügelflitzer, Torjäger, einen Kroatien-Profi und einen Baller-League-Star.

Der frühere Bundesliga-Spieler von Hertha BSC, FC Augsburg, VfB Stuttgart und vor allem Borussia Mönchengladbach stürmt mittlerweile für die DJK Gnadental in der Landesliga. Ein Tor wollte Ibrahima Traoré 2025 noch nicht gelingen, dafür aber reichlich Vorlagen.

Kevin Weggen aus anderen Gründen

Kevin Weggen hat kein Spiel oberhalb der Regionalliga bestritten, doch FuPa hat sich dennoch für die Aufnahme in diese Liste entschieden, weil der schussgewaltige Zentrumsspieler mittlerweile international für die Baller League spielt. Sogar in Großbritannien produziert der "Wegginator" mittlerweile Highlights. Ab 2026 spielt er für den 1. FC Viersen.

Edin Sehic ist eine Bereicherung für Solingen

Edin Sehic ist ein ehemaliger bosnischer U-Nationalspieler, der im Frühjahr 2025 zur 1. Spvg Solingen-Wald 03 gewechselt ist. Zu Spitzenzeiten hatte der Defensivspezialist einen Marktwert in Höhe von 300.000 Euro und spielte in verschiedenen Nationen. Der bekannteste Klub in seiner Vita ist Hajduk Split aus Kroatien. Sehic wurde fast 120-mal in der ersten und zweiten Liga in Kroatien eingesetzt.

Lukas Raeder hat schon die Champions League gewonnen

Mit dem FC Bayern München holte Lukas Raeder die Champions League als Nummer drei, spielte für den Rekordmeister auch zweimal in der Bundesliga. Seit 2024/25 steht er für TuSEM Essen zwischen den Pfosten oder stürmt ganz vorn drin. Mittlerweile auch in der Bezirksliga.

Alon Abelski bei Sparta Bilk

Alon Abelski sorgte 2015 für einen spektakulären Wechsel, als er als Drittliga-Stammspieler von der SpVgg Unterhaching zum Rather SV wechselte. Zuvor kam er auch schon in der 2. Bundesliga beim MSV Duisburg und Arminia Bielefeld zum Einsatz und läuft mittlerweile für die DK Sparta Bilk in der Bezirksliga auf.

Maurice Pluntke: Gladbach, Düsseldorf und jetzt Holzheim

Maurice Pluntke kam 2014/15 bei Fortuna Düsseldorf zu seinem einzigen Zweitliga-Spiel, als er beim 0:2 gegen den VfR Aalen 90 Minuten auf dem Platz stand. Der Gladbacher Jugendkicker beendete im Sommer 2025 mit dem Oberliga-Aufstieg der Holzheimer SG seine Laufbahn und fing in der Folge als Co-Trainer beim MIttelrheinligisten FC Wegberg-Beeck an.

Gökan Lekesiz: gute Leistungen in Holland

Mittlerweile kickt Gökan Lekesiz in der Kreisliga A für Anadolu Türkspor Krefeld, der Angreifer hat aber auch schon weitaus höher gespielt: In der 3. Liga für den MSV Duisburg, in der 2. Liga für Fortuna Sittard in der Niederlande und auch schon in der Türkei war der Stürmer unterwegs.

Michael Blum feste KFC-Größe

Im gehobenen Fußballeralter war Michael Blum eine feste Größe in der Defensive des KFC Uerdingen und hilft mit seiner Erfahrung seit Sommer 2024 der SG Unterrath. Der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiss Essen kommt auf einige Drittliga-Jahre, in der 2. Bundesliga spielte er 2009/10 für den Karlsruher SC und traf dort auch zweimal.

Marvin Ellmann jetzt beim DSV

Marvin Ellmann, für den SV Duissern aktiv, gehört zu den besten Torjägern in der Geschichte der Oberliga Niederrhein, seinen Durchbruch erlebte er bei RW Oberhausen. In der 2. Liga kam er zwar nur zweimal zum Einsatz, dafür startete er nach 23 Toren in 32 Partien für die Reserve in der ehemaligen NRW-Liga durch. Er hat bei all seinen Stationen seine Torjägerqualitäten gezeigt.

