Die Ex-Kollegen treffen besser – BCF unterliegt 0:4

Bei der Wolfratshauser Niederlage in Planegg zeichnen sich Podunavac und Lajqi als SVP-Torschützen aus

Das Endprodukt ist einmal mehr unbefriedigend, aber die Zuversicht ist ungebrochen: Der BCF Wolfratshausen unterlag bei Spitzenreiter SV Planegg-Krailling mit 0:4, sieht sich dennoch auf dem richtigen Weg in Sachen Minimalziel. „Kein Vergleich zu den vergangenen Wochen“, attestierte Florian Ächter seiner Elf eine ordentliche und willentliche Leistung. Gegner wie Planegg oder Penzberg dürfen nicht der Maßstab sein. „Aber es macht uns Mut, dass wir künftig besser mitspielen können“, betonte der BCF-Coach mit dem Zusatz: „Wenn wir weiter so auftreten und besser werden.“ Das Ergebnis höre sich natürlich deutlich an, „als wäre es erwartbar gewesen“. Fakt sei aber, dass seine Elf „ein ordentliches Spiel“ hingelegt habe.

Was allerdings nicht reichte, um einen gestandene Bezirksliga-Konkurrenten ins Wanken zu bringen. Erst recht nicht, nach dem frühen Rückschlag: Fabijan Podunavac wollte sich gegen die alten Kollegen – sofern man das bei einer komplett neuen Belegschaft so ausdrücken möchte – natürlich gekonnt in Szene setzen. Und seine Ablage in den Rückraum versenkte Martin Bauer zum 0:1. Auf der anderen Seite blieben Tormöglichkeiten von Argjent Veliqi und Beni Kuqi unvollendet. „Wir haben uns gefangen, spielen mit“, konstatierte Ächter seinen Schützlingen. Aber das nächste Tor machten wieder die Würmtaler, und zwar aus dem „absoluten Nichts“ heraus. Wobei einen Eckball mäßig zu verteidigen, durchaus auf die eigene Elf zurück fällt. „Da waren wir nicht wach.“ Und natürlich traf mit Leo Lajqi auch der zweite Ex-BCF´ler.

Nach dem Seitenwechsel sah Ächter seine Mannen zunächst „aus meiner Sicht besser“. Juri Falch hätte einschießen können, aber der Torabschluss bleibt das Kernproblem der Farcheter. Nicht so für die Würmtaler – diesmal nach scharfer Hereingabe von links zum 3:0. Patriot Lajqi beendete Podunavacs Soli mit rustikalem Einsteigen, das in einen Foulelfmeter gipfelte – 4:0.

Im Heimspiel gegen den MTV München kommende Woche sieht Ächter seine Elf noch in Lauerstellung. „Dann aber kommen die Teams auf Augenhöhe“, wies der Coach auf den Strohhalm hin, an den sich der BCF als weiterhin Tabellenvorletzter im Kampf um den Klassenerhalt klammern muss.