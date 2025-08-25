Die Ex-Kollegen treffen – BCF unterliegt Planegg klar

„Kein Vergleich zu den vergangenen Wochen“, attestierte Florian Ächter seiner Elf eine ordentliche und willentliche Leistung. Gegner wie Planegg oder Penzberg dürfen nicht der Maßstab sein. „Aber es macht uns Mut, dass wir künftig besser mitspielen können“, betonte der BCF-Coach mit dem Zusatz: „Wenn wir weiter so auftreten und besser werden.“ Das Ergebnis höre sich natürlich deutlich an, „als wäre es erwartbar gewesen“. Fakt sei aber, dass seine Elf „ein ordentliches Spiel“ hingelegt habe.

Was allerdings nicht reichte, um einen gestandenen Bezirksligakonkurrenten ins Wanken zu bringen. Erst recht nicht, nach dem frühen Rückschlag: Fabijan Podunavac wollte sich gegen die alten Kollegen – sofern man das bei einer komplett neuen Belegschaft so ausdrücken möchte – natürlich gekonnt in Szene setzen. Und seine Ablage in den Rückraum versenkte Martin Bauer zum 0:1. Auf der anderen Seite blieben Tormöglichkeiten von Argjent Veliqi und Beni Kuqi unvollendet. „Wir haben uns gefangen, spielen mit“, konstatierte Ächter seinen Schützlingen. Aber das nächste Tor machten wieder die Würmtaler, und zwar aus dem „absoluten Nichts“ heraus. Wobei einen Eckball mäßig zu verteidigen, durchaus auf die eigene Elf zurückfällt. „Da waren wir nicht wach.“ Und natürlich traf mit Leo Lajqi auch der zweite Ex-BCF´ler.