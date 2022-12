Die ewige WM-Torschützenliste Zwei Deutsche schaffen es in der Rangliste unter die Top 3

Im Folgenden haben wir die besten WM-Torschützen aller Zeiten aufgelistet – mit Infos und Video zum Ansehen:

Platz 1: Miroslav Klose

Nation: Deutschland

WM-Spiele: 24

WM-Tore: 16 (von der WM 2002 bis WM 2014)

Elfmeter: 0

Tor-Quote: 0,67 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (2002): gegen Saudi-Arabien zum 1:0 (20.); (8:0)

2. WM-Tor (2002): gegen Saudi-Arabien zum 2:0 (25.); (8:0)

3. WM-Tor (2002): gegen Saudi-Arabien zum 5:0 (69.); (8:0)

4. WM-Tor (2002): gegen Irland zum 1:0 (19.); (1:1)

5. WM-Tor (2002): gegen Kamerun zum 2:0 (79.); (2:0)

6. WM-Tor (2006): gegen Costa Rica zum 2:1 (17.); (4:2)

7. WM-Tor (2006): gegen Costa Rica zum 3:1 (61.); (4:2)

8. WM-Tor (2006): gegen Ecuador zum 1:0 (4.); (3:0)

9. WM-Tor (2006): gegen Ecuador zum 2:0 (44.); (3:0)

10. WM-Tor (2006): gegen Argentinien zum 1:1 (80); (4:2 i.E.)

11. WM-Tor (2010): gegen Australien zum 2:0 (26.); (4:0)

12. WM-Tor (2010): gegen England zum 1:0 (20.); (4:1)

13. WM-Tor (2010): gegen Argentinien zum 2:0 (68.); (4:0)

14. WM-Tor (2010): gegen Argentinien zum 4:0 (89.); (4:0)

15. WM-Tor (2014): gegen Ghana zum 2:2 (71.); (2:2)

16. WM-Tor (2014): gegen Brasilien zum 2:0 (23.); (7:1)



spielte für: 1. FC Kaiserslautern (Bundesliga), Werder Bremen (Bundesliga), FC Bayern München (Bundesliga), Lazio Rom (Serie A)

geboren am: 09.06.1978

Platz 2: Ronaldo

Nation: Brasilien

WM-Spiele: 19

WM-Tore: 15 (von WM 1994 bis WM 2006)

Elfmeter: 1

Tor-Quote: 0,79 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1998): gegen Marokko zum 1:0 (9.); (3:0)

2. WM-Tor (1998): gegen Chile zum 3:0 (45.); (4:1)

3. WM-Tor (1998): gegen Chile zum 4:1 (70.); (4:1)

4. WM-Tor (1998): gegen Niederlande zum 1:0 (46.); (5:3 i.E)

5. WM-Tor (2002): gegen Türkei zum 1:1 (50.); (2:1)

6. WM-Tor (2002): gegen China zum 4:0 (55.); (4:0)

7. WM-Tor (2002): gegen Costa Rica zum 1:0 (10.); (5:2)

8. WM-Tor (2002): gegen Costa Rica zum 2:0 (13.); (5:2)

9. WM-Tor (2002): gegen Belgien zum 2:0 (87.); (2:0)

10. WM-Tor (2002): gegen Türkei zum 1:0 (49.); (1:0)

11. WM-Tor (2002): gegen Deutschland zum 1:0 (67.); (2:0)

12. WM-Tor (2002): gegen Deutschland zum 2:0 (79.); (2:0)

13. WM-Tor (2006): gegen Japan zum 1:1 (45.); (4:1)

14. WM-Tor (2006): gegen Japan zum 4:1 (81.); (4:1)

15. WM-Tor (2006): gegen Ghana zum 1:0 (5.); (3:0)

spielte für: EC Cruzeiro Belo Horizonte (Campeonato Brasileiro Seria A), PSV Eindhoven (Eredivisie), Inter Mailand (Serie A), FC Barcelona (La Liga), Real Madrid (La Liga), AC Mailand (Serie A), Real Madrid (La Liga), Corinthians Sao Paulo (Campeonato Brasileiro Serie B)

geboren am: 22.09.1976

Platz 3: Gerd Müller

Nation: Deutschland

WM-Spiele: 13

WM-Tore: 14 (von WM 1970 bis WM 1974)

Elfmeter: 1

Tor-Quote: 1,08 pro Spiel

1. WM-Tor (1970): gegen Marokko zum 2:1 (78.); (2:1)

2. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 2:1 (27.); (5:2)

3. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 3:1 (52.); (5:2)

4. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 5:1 (88.); (5:2)

5. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 1:0 (19.); (3:1)

6. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 2:0 (26.); (3:1)

7. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 3:0 (39.); (3:1)

8. WM-Tor (1970): gegen England zum 3:2 (108.); (3:2 n. V.)

9. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 1:2 (95.); (3:4 n. V.)

10. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 3:3 (108.); (3:4 n. V.)

11. WM-Tor (1974): gegen Australien zum 3:0 (53.); (3:0)

12. WM-Tor (1974): gegen Jugoslawien zum 2:0 (82.); (2:0)

13. WM-Tor (1974): gegen Polen zum 1:0 (76.); (1:0)

14. WM-Tor (1974): gegen Niederlande zum 2:1 (43.); (2:1)

spielte für: FC Bayern München (Bundesliga), Fort Lauderdale Strikers (North American Soccer League)

geboren am: 03.11.1945

Platz 4: Lionel Messi

Nation: Argentinien

WM-Spiele: 26

WM-Tore: 13 (von WM 2006 bis WM 2022)

Elfmeter: 4

Tor-Quote: 0,5 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (2006): gegen Serbien zum 6:0 (88.); (6:0)

2. WM-Tor (2014): gegen Bosnien-Herzegowina zum 2:0 (65.); (2:1)

3. WM-Tor (2014): gegen Iran zum 1:0 (90.+1); (1:0)

4. WM-Tor (2014): gegen Nigeria zum 1:0 (3.); (3:2)

5. WM-Tor (2014): gegen Nigeria zum 2:1 (45.+1); (3:2)

6. WM-Tor (2018): gegen Nigeria zum 1:0 (14.); (2:1)

7. WM-Tor (2022): gegen Saudi-Arabian zum 1:0 (10.); (1:2)

8. WM-Tor (2022): gegen Mexiko zum 1:0 (64.); (2:0)

9. WM-Tor (2022): gegen Australien zum 1:0 (35.); (2:1)

10: WM-Tor (2022): gegen Niederlande zum 2:0 (73.); (4:3 i.E.)

11. WM-Tor (2022): gegen Kroatien zum 1:0 (34.); (3:0)

12. WM-Tor (2022): gegen Frankreich zum 1:0 (23.); (4:2 i.E.)

13. WM-Tor (2022): gegen Frankreich zum 3:2 (108.); (4:2 i.E.)

spielte für: FC Barcelona (La Liga), Paris Saint-Germain (Ligue 1)

geboren am: 24.06.1987

Platz 4: Just Fontaine

Nation: Frankreich

WM-Spiele: 6

WM-Tore: 13 (WM 1958)

Elfmeter: 0

Tor-Quote: 2,17 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1958): gegen Paraguay zum 1:1 (24.); (7:3)

2. WM-Tor (1958): gegen Paraguay zum 2:1 (30.); (7:3)

3. WM-Tor (1958): gegen Paraguay zum 5:3 (68.); (7:3)

4. WM-Tor (1958): gegen Jugoslawien zum 1:0 (4.); (2:3)

5. WM-Tor (1958): gegen Jugoslawien zum 2:2 (85.); (2:3)

6. WM-Tor (1958): gegen Schottland zum 2:0 (45.); (2:1)

7. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 2:0 (56.); (4:0)

8. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 3:0 (65.); (4:0)

9. WM-Tor (1958): gegen Brasilien zum 1:1 (9.); (2:5)

10: WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 1:0 (15.); (6:3)

11. WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 3:1 (36.); (6:3)

12. WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 5:2 (77.); (6:3)

13. WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 6:3 (89.); (6:3)

spielte für: US Marocaine Casablanca (Challenge Louis-Rivet), OGC Nizza (Ligue 1), Stade Reims (Ligue 1)

geboren am: 18.08.1933

Platz 6: Kylian Mbappé

Nation: Frankreich

WM-Spiele: 14

WM-Tore: 12 (von WM 2018 bis WM 2022)

Elfmeter: 2

Tor-Quote: 0,86 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (2014): gegen Peru zum 1:0 (34.); (1:0)

2. WM-Tor (2014): gegen Argentinien zum 3:2 (64.); (4:3)

3. WM-Tor (2014): gegen Argentinien zum 4:2 (68.); (4:3)

4. WM-Tor (2014): gegen Kroatien zum 4:1 (65.); (4:2)

5. WM-Tor (2022): gegen Australien zum 3:1 (68.); (4:1)

6. WM-Tor (2022): gegen Dänemark zum 1:0 (61.); (2:1)

7. WM-Tor (2022): gegen Dänemark zum 2:1 (86.); (2:1)

8. WM-Tor (2022): gegen Polen zum 2:0 (74.); (3:1)

9. WM-Tor (2022): gegen Polen zum 3:0 (90.+1); (3:1)

10. WM-Tor (2022): gegen Argentinien zum 1:2 (80.); (4:2 i.E.)

11. WM-Tor (2022): gegen Argentinien zum 2:2 (81.); (4:2 i.E.)

12. WM-Tor (2022): gegen Argentinien zum 3:3 (18.); (4:2 i.E.)

spielte für: AS Monaco (Ligue 1), Paris Saint-Germain (Ligue 1)

geboren am: 20.12.1998

Platz 6: Pelé

Nation: Brasilien

WM-Spiele: 14

WM-Tore: 12 (von WM 1958 bis WM 1970)

Elfmeter: 0

Tor-Quote: 0,86 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1958): gegen Wales zum 1:0 (66.); (1:0)

2. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 3:1 (52.); (5:2)

3. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 4:1 (64.); (5:2)

4. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 5:1 (75.); (5:2)

5. WM-Tor (1958): gegen Schweden zum 3:1 (55.); (5:2)

6. WM-Tor (1958): gegen Schweden zum 5:2 (90.); (5:2)

7. WM-Tor (1962): gegen Mexiko zum 2:0 (73.); (2:0)

8. WM-Tor (1966): gegen Bulgarien zum 1:0 (15.); (2:0)

9. WM-Tor (1970): gegen Tschechoslowakei zum 2:1 (59.); (4:1)

10. WM-Tor (1970): gegen Rumänien zum 1:0 (19.); (3:2)

11. WM-Tor (1970): gegen Rumänien zum 3:1 (67.); (3:2)

12. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 1:0 (18.); (4:1)

spielte für: FC Santos (Campeonato Brasileiro da Serie A), New York Cosmos (North American Soccer League)

geboren am: 23.10.1940

Platz 8: Sándor Kocsis

Nation: Ungarn

WM-Spiele: 5

WM-Tore: 11 (WM 1954)

Elfmeter: 0

Tor-Quote: 2,2 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1954): gegen Südkorea zum 3:0 (24.); (9:0)

2. WM-Tor (1954): gegen Südkorea zum 4:0 (31.); (9:0)

3. WM-Tor (1954): gegen Südkorea zum 5:0 (50.); (9:0)

4. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 1:0 (3.); (8:3)

5. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 3:0 (20.); (8:3)

6. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 6:1 (67.); (8:3)

7. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 8:2 (78.); (8:3)

8. WM-Tor (1954): gegen Brasilien zum 2:0 (7.); (4:2)

9. WM-Tor (1954): gegen Brasilien zum 4:2 (90.); (4:2)

10. WM-Tor (1954): gegen Uruguay zum 3:2 (111.); (4:2 n.V.)

11. WM-Tor (1954): gegen Uruguay zum 4:2 (116.); (4:2 n.V.)

spielte für: Ferencvaros Budapest (OTP Bank Liga), Budapest Honvéd FC (OTP Bank Liga), FC Young Fellows ZH (Yapeal Promotion League), FC Barcelona (La Liga)

geboren am: 21.09.1929

Platz 8: Jürgen Klinsmann

Nation: Deutschland

WM-Spiele: 17

WM-Tore: 11 (von WM 1990 bis WM 1998)

Elfmeter: 0

Tor-Quote: 0,65 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1990): gegen Jugoslawien zum 2:0 (40.); (4:1)

2. WM-Tor (1990): gegen Vereinigte Arabische Emirate zum 2:0 (38.); (5:1)

3. WM-Tor (1990): gegen Niederlande zum 1:0 (50.); (2:1)

4. WM-Tor (1994): gegen Bolivien zum 1:0 (61.); (1:0)

5. WM-Tor (1994): gegen Spanien zum 1:1 (48.); (1:1)

6. WM-Tor (1994): gegen Südkorea zum 1:0 (11.); (3:2)

7. WM-Tor (1994): gegen Südkorea zum 3:0 (35.); (3:2)

8. WM-Tor (1994): gegen Belgien zum 2:1 (10.); (3:2)

9. WM-Tor (1998): gegen USA zum 2:0 (64.); (2:0)

10. WM-Tor (1998): gegen Iran zum 2:0 (57.); (2:0)

11. WM-Tor (1998): gegen Mexiko zum 1:1 (75.); (2:1)

spielte für: Stuttgarter Kickers (Oberliga), VfB Stuttgart (Bundesliga), Inter Mailand (Serie A), AS Monaco (Ligue 1), Tottenham Hotspurs (Premier League), FC Bayern München (Bundesliga), Sampdoria Genua (Serie A), Orange County Blue Star (Southwest Division)

geboren am: 30.07.1964

Platz 10: Helmut Rahn

Nation: Deutschland

WM-Spiele: 10

WM-Tore: 10 (von WM 1954 bis WM 1958)

Elfmeter: 0

Tor-Quote: 1 Tor pro Spiel

1. WM-Tor (1954): gegen Ungarn zum 7:2 (77.); (3:8)

2. WM-Tor (1954): gegen Jugoslawien zum 2:0 (85.); (2:0)

3. WM-Tor (1954): gegen Ungarn zum 2:2 (18.); (3:2)

4. WM-Tor (1954): gegen Ungarn zum 3:2 (84.); (3:2)

5. WM-Tor (1958): gegen Argentinien zum 1:1 (32.); (3:1)

6. WM-Tor (1958): gegen Argentinien zum 1:3 (79.); (3:1)

7. WM-Tor (1958): gegen CSSR zum 2:2 (70.); (2:2)

8. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 1:1 (20.); (2:2)

9. WM-Tor (1958): gegen Jugoslawien zum 1:0 (12.); (1:0)

10 WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 2:4 (52.); (3:6)

spielte für: SC Oelde 09 (Kreisliga), Sportfreunde Katernberg (Bezirksliga), Rot-Weiss Essen (Regionalliga West), 1. FC Köln (Bundesliga), SC Enschede (Vierde Klasse), MSV Duisburg (3. Liga)

geboren am: 16.08.1929

Platz 10: Gabriel Batistuta

Nation: Argentinien

WM-Spiele: 12

WM-Tore: 10 (von WM 1994 bis WM 2002)

Elfmeter: 4

Tor-Quote: 0,83 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1994): gegen Griechenland zum 1:0 (2.); (4:0)

2. WM-Tor (1994): gegen Griechenland zum 2:0 (45.); (2:0)

3. WM-Tor (1994): gegen Griechenland zum 4:0 (90.); (4:0)

4. WM-Tor (1994): gegen Rumänien zum 1:1 (16.); (2:3)

5. WM-Tor (1998): gegen Japan zum 1:0 (28.); (1:0)

6. WM-Tor (1998): gegen Jamaika zum 3:0 (73.); (5:0)

7. WM-Tor (1998): gegen Jamaika zum 4:0 (79.); (5:0)

8. WM-Tor (1998): gegen Jamaika zum 5:0 (83.); (5:0)

9. WM-Tor (1998): gegen England zum 1:0 (6.); (4:3 i. E.)

10. WM-Tor (2002): gegen Nigeria zum 1:0 (63.); (1:0)

spielte für: CA Newell´s Old Boys (Argentinische Primera Division), CA River Plate (Argentinische Primera Division), CA Boca Juniors (Argentinische Primera Division), AC Florenz (Serie A), AS Rom (Serie A), Inter Mailand (Serie A), Al Arabi SC (Qatar Stars League)

geboren am: 01.02.1969

Platz 10: Gary Lineker

Nation: England

WM-Spiele: 12

WM-Tore: 10 (von WM 1986 bis WM 1990)

Elfmeter: 2

Tor-Quote: 0,83 Tore pro Spiel

1. WM-Tor (1986): gegen Polen zum 1:0 (8.); (3:0)

2. WM-Tor (1986): gegen Polen zum 2:0 (14.); (3:0)

3. WM-Tor (1986): gegen Polen zum 3:0 (36.); (3:0)

4. WM-Tor (1986): gegen Paraguay zum 1:0 (32.); (3:0)

5. WM-Tor (1986): gegen Paraguay zum 3:0 (72.); (3:0)

6. WM-Tor (1986): gegen Argentinien zum 1:2 (81.); (1:2)

7. WM-Tor (1990): gegen Irland zum 1:0 (9.); (1:1)

8. WM-Tor (1990): gegen Kamerun zum 2:2 (83.); (3:2 n.V.)

9. WM-Tor (1990): gegen Kamerun zum 3:2 (105.); (3:2 n.V.)

10. WM-Tor (1990): gegen Westdeutschland zum 1:1 (81.); (4:3 i. E.)

spielte für: Leicester City (Premier League), FC Everton (Premier League), FC Barcelona (La Liga), Tottenham Hotspurs (Premier League), Nagoya Grampus (J1 League)

geboren am: 30.11.1960

Platz 10: Teófilo Cubillas

Nation: Peru

WM-Spiele: 13

WM-Tore: 10 (von WM 1970 bis WM 1982)

Elfmeter: 2

Tor-Quote: 0,77 Tore pro Spiel