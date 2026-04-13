Die ersten zwei Meister in der Oberpfalz stehen fest Kreisliga-Champion TV Riedenburg steigt nach neun Jahren wieder in die Bezirksliga auf, der ASV Holzheim feiert die Rückkehr in die Kreisklasse von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Blau-weißer Meisterjubel: Der TV Riedenburg ist nach vielen Jahren zurück in der Bezirksliga! – Foto: Verein

Vier Spieltage stehen in den meisten Ligen auf Kreisebene noch aus. Seit dem gestrigen Sonntag sind die ersten zwei Meister gekürt. Schneller war diese Saison keiner in der Oberpfalz! Beide vorzeitigen Champions entstammen dem Fußballkreis Regensburg. Im Altmühltal feiert der TV Riedenburg die Meisterschaft in der Kreisliga 2 und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Außerdem ist der ASV Holzheim nicht mehr vom Thron der A-Klasse 4 zu verdrängen. Am Forst ist künftig wieder Kreisklassen-Fußball geboten.

18 Siege, 4 Unentschieden und keine Niederlage. Und das bei 57:9 Toren. Die junge Mannschaft des TV Riedenburg spielt eine regelrechte Fabel-Saison. Vor allem die erst neun Gegentore sind bemerkenswert. Längst ist kein anderer der 84 Kreisligisten mehr ohne Niederlage. Lohn dieser Konstanz ist der vorzeitige Titelgewinn in der Kreisliga 2. Und auch beim entscheidenden Match am Sonntag spielten die Dreiburgenstädter im Stile eines Meisters auf. Ein Punkt hätte der Mannschaft zur Meisterschaft gereicht, doch feierte sie einen klaren 6:1-Sieg in Eichlberg/Neukirchen. Ex-Jahn-Coach Andreas Schäffer, der gemeinsam mit Sebastian Bögeholz das Riedenburger Trainerduo bildet, sprach gegenüber dem Donaukurier von einem „sensationellen und hochverdienten Titel“. Trainerkollege Bögeholz, der sein Traineramt am Saisonende abgibt, dem Verein aber erhalten bleibt, stellte die „brutale Entwicklung der Mannschaft“ sowie die Defensive als „unser Prunkstück“ heraus. Nach neun Jahren Abstinenz kehrt der TV in die Bezirksliga zurück. Trainer und Verantwortliche trauen dem jungen Team auch mit Blick auf die kommenden Saison einiges zu.





Der ASV Holzheim darf sich ab sofort A-Klassen-Meister nennen. – Foto: Verein







Auch im nördlichen Landkreis Regensburg durften die Korken knallen. Der ASV Holzheim steht vier Spieltage vor Schluss als Meister der A-Klasse 4 fest. Nach sportlich mageren Jahren – 2022/23 war der ASV noch Kreisligist – gibt es bei den Schwarz-Weißen nun wieder Grund zur Freude. An der Verdientheit des Titelgewinns bestehen keine Zweifel: Die Mannschaft von Trainer Julian Karl und seines spielenden „Co’s“ Fabian Stegerer erlaubte sich im bisherigen Saisonverlauf nur eine einzige Niederlage. 17 von 19 Spielen wurden gewonnen. Auch das Meisterstück selbst war eine klare Sache: 4:1 daheim gegen Hohenschambach II. Dementsprechend ist den Holzheimern nicht bange vor der Kreisklasse, in die sie nach zwei Jahren zurückkehren.



In den Spielkreisen Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf gingen hingegen noch keine Meisterfeier vonstatten. Mehrere Mannschaften stehen aber kurz davor und könnten am kommenden Wochenende alles klar machen. Darunter der FC Ränkam in der Chamer Kreisliga Ost. Auch dem TSV Deuerling dürfte in der Regensburger Kreisklasse 3 der Titel nicht mehr zu nehmen sein.