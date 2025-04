Die ersten Zugänge des 1. FC Kleve II sind da

Auf FuPa wurden die ersten fünf Zugänge der neuen Reserve bekanntgegeben, wovon vier Spieler eine Verbindung zum Verein haben. Während über Mittelfeldspieler Fynn Classen nicht viele Informationen vorliegen (15 Tore, drei Vorlagen für Rheingold Emmerich), sieht das bei den anderen Akteuren gewiss anders aus: Mit Classen aus Emmerich kommt Stürmer Milan Yilmaz Taylan, der vergangene Saison einmal Oberliga-Luft in Kleve schnuppern durfte. Als Ex-Jugendspieler hätte er in Kleve sicherlich in der Zweiten gespielt, verbrachte so aber sein Seniorenjahr in Emmerich (zehn Spiele, sieben Tore, drei Vorlagen).

Erik Zillig ist ein neuer, alter Mittelfeldspieler, der mit Taylan in der Jugend von Kleve spielte. Beim TuS Kranenburg kam er bislang in 32 Kreisliga-B-Spielen zum Einsatz (zehn Tore, vier Vorlagen). Bekannter sind dagegen Jason und Raven Olschewski. Beide spielten mit Klunder zusammen bei der SGE Bedburg-Hau in der Landesliga, wechselten dann aber zum RSV Praest in die Bezirksliga. Während Raven Olschewski auch einige Jahre bei den Senioren in Kleve spielte, war für Jason Olschewski nach er Jugend zunächst Schluss. Der Torhüter war einige Jahre die Nummer eins der SGE Bedburg-Hau.