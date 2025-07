Die ersten Spieltage der Kreisligen Isar-Rott und Donau-Laaber

Kreisliga Isar-Rott



1. Spieltag (24./25./26./27. Juli)

TSV Vilsbiburg - SG Johannesbrunn-Binabiburg (Do, 18:30 Uhr)

FSV Landau - FC Velden-Eberspoint (Fr, 19 Uhr)

TSV Gangkofen- SV-DJK Wittibreut (Fr, 20:15 Uhr)

TSV Pilsting - FC Dingolfing II (Sa, 14 Uhr)

SC Aufhausen - TSV Ulbering (So, 14 Uhr)

SV Hebertsfelden - DJK-SV Geratskirchen (So, 16 Uhr)

FC Bonbruck/Bodenkirchen - DJK-TSV Dietfurt (So, 16 Uhr)





2. Spieltag (02./03./06. August)

TSV Ulbering - TSV Vilsbiburg (Sa, 14 Uhr)

FC Dingolfing II - TSV Gangkofen (Sa, 14 Uhr)

DJK-TSV Dietfurt - TSV Pilsting (Sa, 17 Uhr)

FC Velden-Eberspoint - SC Aufhausen (Sa, 18 Uhr)

DJK-SV Geratskirchen - FSV Landau (So, 15 Uhr)

SV-DJK Wittibreut - SV Hebertsfelden (So, 16:30 Uhr)

FC Bonbruck/Bodenkirchen - SG Johannesbrunn-Binabiburg (Mi, 19 Uhr)





3. Spieltag (09./10. August)

SC Aufhausen - DJK-SV Geratskirchen (Sa, 12:30 Uhr)

TSV Pilsting - SG Johannesbrunn-Binabiburg (Sa, 13:30 Uhr)

TSV Vilsbiburg - FC Velden-Eberspoint (Sa, 15 Uhr)

SV Hebertsfelden - FSV Landau (Sa, 16 Uhr)

SV-DJK Wittibreut - FC Dingolfing II (So, 14 Uhr)

TSV Gangkofen - DJK-TSV Dietfurt (So, 14 Uhr)

FC Bonbruck/Bodenkirchen - TSV Ulbering (So, 16 Uhr)



Kreisliga Donau-Laaber



1. Spieltag (26./27. Juli)

SG Ihrlerstein / Essing - DJK TSV Ast (Sa, 15 Uhr)

FC Eintracht Landshut - TSV Abensberg (Sa, 16 Uhr)

SV Ettenkofen - TSV Ergoldsbach (Sa, 17 Uhr)

DJK SV Adlkofen - SG Sandharlanden / Bad Gögging (Sa, 17 Uhr)

SG Offenstetten / Rohr - FC Ergolding II (So, 15 Uhr)

TSV Neustadt/Donau - FC Leibersdorf (So, 15 Uhr)

FC Hohenthann - SG Mallersdorf / Grafentraubach (So, 15 Uhr)





2. Spieltag (02./03. August)

SG Sandharlanden / Bad Gögging - FC Hohenthann (Sa, 14 Uhr)

SG Mallersdorf / Grafentraubach - TSV Neustadt/Donau (Sa, 14 Uhr)

TSV Abensberg - SG Offenstetten / Rohr (Sa, 15 Uhr)

TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut (Sa, 16 Uhr)

DJK TSV Ast - SV Ettenkofen (So, 14 Uhr)

FC Leibersdorf - SG Ihrlerstein / Essing (So, 15 Uhr)

FC Ergolding II - DJK SV Adlkofen (So, 16 Uhr)





3. Spieltag (09./10. August)

SG Ihrlerstein / Essing - SG Mallersdorf / Grafentraubach (Sa, 15 Uhr)

TSV Neustadt/Donau - SG Sandharlanden / Bad Gögging (Sa, 15 Uhr)

FC Eintracht Landshut - DJK TSV Ast (Sa, 16 Uhr)

SV Ettenkofen - FC Leibersdorf (Sa, 17 Uhr)

TSV Abensberg - TSV Ergoldsbach (So, 14 Uhr)

FC Hohenthann - FC Ergolding II (So, 15 Uhr)

SG Offenstetten / Rohr - DJK SV Adlkofen (So, 16 Uhr)





