Die ersten Spiele des 17. Spieltags wurden gespielt

Nach der Pause übernahm Rastede zunehmend die Kontrolle. In der 51. Minute erlöste N. Geblonsky die Gastgeber mit dem 1:0. Augustfehn/Apen versuchte zu reagieren, blieb jedoch im Offensivspiel zu harmlos. Die endgültige Entscheidung fiel in der 88. Minute, als J. Scheffler mit dem 2:0 alles klar machte.
Fazit: Geduldiger und am Ende verdienter Sieg für Rastede.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Scheps bewies Moral und kam in der 70. Minute erneut durch Schrems zum 2:2-Ausgleich. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug die Gästeelf kurz vor Schluss eiskalt zu: P. Brunken erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer.
Fazit: Ein packendes Spiel mit spätem Happy End für Scheps/E’damm, die große Moral bewiesen
Oldenburg blieb spielbestimmend und nutzte seine Chancen konsequent. N. Qaro sorgte in der 37. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Auch nach der Pause ließ der VfL nicht nach und erhöhte durch M. Mählmann in der 61. Minute auf 4:0.
Fazit: Ein souveräner und ungefährdeter Heimsieg, bei dem Oldenburg in allen Belangen überlegen war.
In der 66. Minute dann eine Schlüsselszene: SG am Meer bekam einen Elfmeter zugesprochen – doch Medya-Keeper Ryan Gnerlich parierte stark und hielt seine Mannschaft im Spiel. Diese Aktion gab den Gästen spürbar Auftrieb.
Kurz darauf ging SG am Meer dennoch in Führung: T. Budelmann traf in der 72. Minute zum 2:1. Doch Medya zeigte große Moral. O. Sezer erzielte in der 81. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:2, bevor A. Akyol in der 84. Minute das Spiel sogar auf 2:3 drehte.
Die Partie war jedoch noch nicht entschieden: Nur eine Minute später (85.) gelang S. Kuck der Ausgleich zum 3:3.
Fazit: Ein wildes und intensives Spiel mit vielen Wendungen – und einem starken Keeper Gnerlich als entscheidendem Faktor.