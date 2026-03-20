 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Die ersten Spiele des 17. Spieltags wurden gespielt

Der VfL Oldenburg erledigt seine Aufgaben souverän, FC Medya Oldenburg sorgt für Spannung, FC Rastede bleibt cool – und TuS Westerloy verliert.

von Milan Civelek · Gestern, 23:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Augustin

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1. KK JWH St. Süd
SG Augustfehn/Apen
Westerloy
VfL Oldenb. III
FC Medya

Gestern, 19:30 Uhr
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede II
SG Augustfehn/Apen
SG Augustfehn/ApenSG Augustfehn/Apen
2
0
Abpfiff

In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung neutralisierten sich beide Teams lange Zeit im Mittelfeld. Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware.

Nach der Pause übernahm Rastede zunehmend die Kontrolle. In der 51. Minute erlöste N. Geblonsky die Gastgeber mit dem 1:0. Augustfehn/Apen versuchte zu reagieren, blieb jedoch im Offensivspiel zu harmlos. Die endgültige Entscheidung fiel in der 88. Minute, als J. Scheffler mit dem 2:0 alles klar machte.

Fazit: Geduldiger und am Ende verdienter Sieg für Rastede.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Westerloy
TuS WesterloyWesterloy
SG Scheps/E’damm
SG Scheps/E’dammSG Scheps/E’damm
2
3
Abpfiff

In einer intensiven Partie erwischte SG Scheps/E’damm den besseren Start und ging bereits in der 11. Minute durch D. Schrems mit 0:1 in Führung. Westerlo zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam zunehmend besser ins Spiel. Der verdiente Ausgleich fiel in der 28. Minute durch L. Gerdes, ehe H. Nannen kurz vor der Pause (42.) das Spiel drehte und Westerlo mit 2:1 in Front brachte.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Scheps bewies Moral und kam in der 70. Minute erneut durch Schrems zum 2:2-Ausgleich. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug die Gästeelf kurz vor Schluss eiskalt zu: P. Brunken erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer.

Fazit: Ein packendes Spiel mit spätem Happy End für Scheps/E’damm, die große Moral bewiesen

Gestern, 19:45 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. III
TuS Elsfleth
TuS ElsflethTuS Elsfleth
4
0
Abpfiff

Der VfL Oldenburg III ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen würde. Bereits in der 9. Minute brachte J. Kuschnik seine Mannschaft in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte P. Kuschnik auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg.

Oldenburg blieb spielbestimmend und nutzte seine Chancen konsequent. N. Qaro sorgte in der 37. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Auch nach der Pause ließ der VfL nicht nach und erhöhte durch M. Mählmann in der 61. Minute auf 4:0.

Fazit: Ein souveräner und ungefährdeter Heimsieg, bei dem Oldenburg in allen Belangen überlegen war.

Gestern, 19:30 Uhr
SG am Meer
SG am MeerSG am Meer
FC Medya Oldenburg
FC Medya OldenburgFC Medya
3
3
Abpfiff

Die Partie begann schwungvoll, und FC Medya ging bereits in der 4. Minute durch O. Sezer früh in Führung. SG am Meer brauchte etwas Zeit, fand dann aber besser ins Spiel und kam in der 53. Minute durch L. zur Brügge zum verdienten Ausgleich.

In der 66. Minute dann eine Schlüsselszene: SG am Meer bekam einen Elfmeter zugesprochen – doch Medya-Keeper Ryan Gnerlich parierte stark und hielt seine Mannschaft im Spiel. Diese Aktion gab den Gästen spürbar Auftrieb.

Kurz darauf ging SG am Meer dennoch in Führung: T. Budelmann traf in der 72. Minute zum 2:1. Doch Medya zeigte große Moral. O. Sezer erzielte in der 81. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:2, bevor A. Akyol in der 84. Minute das Spiel sogar auf 2:3 drehte.

Die Partie war jedoch noch nicht entschieden: Nur eine Minute später (85.) gelang S. Kuck der Ausgleich zum 3:3.

Fazit: Ein wildes und intensives Spiel mit vielen Wendungen – und einem starken Keeper Gnerlich als entscheidendem Faktor.