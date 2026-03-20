Die ersten Spiele des 17. Spieltags wurden gespielt

– Foto: Jonas Augustin

Nach der Pause übernahm Rastede zunehmend die Kontrolle. In der 51. Minute erlöste N. Geblonsky die Gastgeber mit dem 1:0. Augustfehn/Apen versuchte zu reagieren, blieb jedoch im Offensivspiel zu harmlos. Die endgültige Entscheidung fiel in der 88. Minute, als J. Scheffler mit dem 2:0 alles klar machte.

In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung neutralisierten sich beide Teams lange Zeit im Mittelfeld. Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware.



In einer intensiven Partie erwischte SG Scheps/E’damm den besseren Start und ging bereits in der 11. Minute durch D. Schrems mit 0:1 in Führung. Westerlo zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam zunehmend besser ins Spiel. Der verdiente Ausgleich fiel in der 28. Minute durch L. Gerdes, ehe H. Nannen kurz vor der Pause (42.) das Spiel drehte und Westerlo mit 2:1 in Front brachte. In einer intensiven Partie erwischte SG Scheps/E’damm den besseren Start und ging bereits in der 11. Minute durch D. Schrems mit 0:1 in Führung. Westerlo zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam zunehmend besser ins Spiel. Der verdiente Ausgleich fiel in der 28. Minute durch L. Gerdes, ehe H. Nannen kurz vor der Pause (42.) das Spiel drehte und Westerlo mit 2:1 in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Scheps bewies Moral und kam in der 70. Minute erneut durch Schrems zum 2:2-Ausgleich. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug die Gästeelf kurz vor Schluss eiskalt zu: P. Brunken erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer. Fazit: Ein packendes Spiel mit spätem Happy End für Scheps/E’damm, die große Moral bewiesen







Der VfL Oldenburg III ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen würde. Bereits in der 9. Minute brachte J. Kuschnik seine Mannschaft in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte P. Kuschnik auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. Der VfL Oldenburg III ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen würde. Bereits in der 9. Minute brachte J. Kuschnik seine Mannschaft in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte P. Kuschnik auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. Oldenburg blieb spielbestimmend und nutzte seine Chancen konsequent. N. Qaro sorgte in der 37. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Auch nach der Pause ließ der VfL nicht nach und erhöhte durch M. Mählmann in der 61. Minute auf 4:0. Fazit: Ein souveräner und ungefährdeter Heimsieg, bei dem Oldenburg in allen Belangen überlegen war.



