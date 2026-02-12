Die ersten Spielabsagen in der Oberliga

– Foto: Volkhard Patten

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und er wirft die Liga sofort zurück in den vollen Wettkampfmodus. Allerdings sind schon zwei Spiele witterungsbedingt abgesagt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---



Der Tabellenzweite startet zu Hause – und das ist in dieser Liga keine Nebensache. RSV Eintracht 1949 steht nach 15 Spielen bei 35 Punkten (10-5-0, 35:15 Tore) und ist damit der einzige unmittelbare Verfolger von Spitzenreiter SC Freital (37 Punkte). Die Zahlen sprechen von Stabilität und Konstanz: keine Niederlage, wenige Gegentore, ein klarer Kurs. Doch genau nach der Winterpause zeigt sich, wie tragfähig so ein Kurs wirklich ist.

VfL Halle 1896 reist als Achter an (18 Punkte, 14 Spiele, 5-3-6, 32:22 Tore) – mit einer Offensivbilanz, die auffällt. 32 Treffer in 14 Partien, das ist eine Duftmarke, die jedem Gegner Respekt abverlangt. Und das Hinspiel war ein Fingerzeig, der bis heute nachhallt: 4:4 in Halle am 2. Spieltag. Acht Tore, keine Schonung, ein Spiel, das sich wie ein Versprechen anfühlte, dass es zwischen diesen beiden nie gemütlich wird. Für den RSV ist es die Chance, den Druck auf Freital hochzuhalten. Für Halle ist es die Gelegenheit, mit einem Ausrufezeichen aus der Winterpause zu kommen und die eigene Offensivkraft sofort wieder auf den Platz zu bringen. ---

Sa., 14.02.2026, 13:30 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 SC Freital SC Freital 13:30 PUSH



Ein Spiel, das schon durch das Hinspiel seinen eigenen Reiz bekommt: Bischofswerdaer FV 08 ist 13. mit 16 Punkten (16 Spiele, 4-4-8, 18:30 Tore) und empfängt den Tabellenführer. SC Freital führt die Liga an: 37 Punkte aus 15 Spielen (12-1-2, 31:8 Tore). Das ist die Mannschaft mit dem klarsten Torverhältnis, die schwerste zu knacken, die konsequenteste über Monate. Ein Spiel, das schon durch das Hinspiel seinen eigenen Reiz bekommt: Bischofswerdaer FV 08 ist 13. mit 16 Punkten (16 Spiele, 4-4-8, 18:30 Tore) und empfängt den Tabellenführer. SC Freital führt die Liga an: 37 Punkte aus 15 Spielen (12-1-2, 31:8 Tore). Das ist die Mannschaft mit dem klarsten Torverhältnis, die schwerste zu knacken, die konsequenteste über Monate. Und dennoch: Das Hinspiel hat gezeigt, dass Tabellenstände nicht unantastbar sind. Am 2. Spieltag gewann Bischofswerda in Freital 2:1. Genau darin liegt die emotionale Sprengkraft dieses Wiedersehens: Freital hat einen offenen Makel aus der Hinrunde, Bischofswerda besitzt die Erinnerung daran, wie sich ein Außenseitertag anfühlt, wenn plötzlich alles möglich wird. Für Freital ist es der Start als Gejagter – und der Wunsch, die eigene Dominanz sofort wieder zu unterstreichen. Für Bischofswerda ist es ein Heimspiel gegen den Primus, das schon allein wegen der Vorgeschichte mehr ist als „nur“ ein Versuch. ---

---

---



Es ist eines dieser Spiele, bei denen man die Kälte der Tabelle fast greifen kann. 1. SC 1911 Heiligenstadt ist Letzter mit 9 Punkten aus 16 Spielen (1-6-9, 15:33 Tore). Der Rückstand ist da, die Lage ist ernst, und der Restart nach der Winterpause trägt für ein Team am Tabellenende immer eine besondere Härte: Man kann nicht „reinfinden“, man muss sofort liefern. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man die Kälte der Tabelle fast greifen kann. 1. SC 1911 Heiligenstadt ist Letzter mit 9 Punkten aus 16 Spielen (1-6-9, 15:33 Tore). Der Rückstand ist da, die Lage ist ernst, und der Restart nach der Winterpause trägt für ein Team am Tabellenende immer eine besondere Härte: Man kann nicht „reinfinden“, man muss sofort liefern. SG Union Sandersdorf steht als Neunter bei 18 Punkten (15 Spiele, 4-6-5, 24:24 Tore) – solides Mittelfeld, aber ohne komfortablen Abstand nach unten. Das Hinspiel endete 2:2 in Sandersdorf. Für Heiligenstadt ist das wichtig: Es zeigt, dass man mithalten kann, dass man Punkte holen kann – und dass ein Unentschieden im Sommer nicht der Endpunkt sein muss. Für Sandersdorf ist es das Warnsignal, dass dieses Spiel nicht von allein kippt. Nach der Winterpause wird aus einem Punkt von damals schnell die Frage: Wer hat jetzt die größere Wucht im Kopf? ---

So., 15.02.2026, 13:30 Uhr FC Grimma FC Grimma FSV Budissa Bautzen Bautzen 13:30 PUSH



Der Restart trifft Grimma wie ein grelles Licht: FC Grimma ist 14. mit 12 Punkten (15 Spiele, 3-3-9, 22:35 Tore) und damit tief im unteren Bereich. Das Torverhältnis ist deutlich, der Spielraum klein. Und mit FSV Budissa Bautzen kommt ein Gegner, der in der Hinrunde bereits gezeigt hat, wie brutal Fußball manchmal sein kann. Der Restart trifft Grimma wie ein grelles Licht: FC Grimma ist 14. mit 12 Punkten (15 Spiele, 3-3-9, 22:35 Tore) und damit tief im unteren Bereich. Das Torverhältnis ist deutlich, der Spielraum klein. Und mit FSV Budissa Bautzen kommt ein Gegner, der in der Hinrunde bereits gezeigt hat, wie brutal Fußball manchmal sein kann. Denn das Hinspiel war ein Schlag: Bautzen gewann am 2. Spieltag 7:0. Für Grimma ist das eine Wunde, die nicht einfach verschwindet – und gleichzeitig ein Antrieb, der nach der Winterpause sofort brennen kann: Wiedergutmachung, Widerstand, ein anderes Gesicht. Bautzen steht als Siebter mit 20 Punkten (15 Spiele, 5-5-5, 27:21 Tore) im Mittelfeld, stabil, ausgeglichen, aber in einer Liga, in der ein paar Zähler alles verschieben. Für Bautzen geht es darum, den eigenen Abstand nach unten zu sichern. Für Grimma geht es darum, endlich wieder Boden zu gewinnen – und ausgerechnet gegen jenen Gegner, der im Sommer eine der härtesten Lektionen erteilt hat. ---

So., 15.02.2026, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VFC Plauen VFC Plauen 13:30 live PUSH



Ein Spiel, das nach Reibung riecht: VfB Empor Glauchau ist Zwölfter mit 17 Punkten aus 16 Spielen (4-5-7, 23:32 Tore). Viele Gegentore, eine Saison mit ständigen Prüfungen – und nun kommt ein Team, das im oberen Bereich festhängt und nach vorn schieben will. Ein Spiel, das nach Reibung riecht: VfB Empor Glauchau ist Zwölfter mit 17 Punkten aus 16 Spielen (4-5-7, 23:32 Tore). Viele Gegentore, eine Saison mit ständigen Prüfungen – und nun kommt ein Team, das im oberen Bereich festhängt und nach vorn schieben will. Der VFC Plauen ist Fünfter mit 24 Punkten aus 14 Spielen (7-3-4, 23:15 Tore). Zwei Spiele weniger als manche Konkurrenten – das ist Chance und Versprechen zugleich. Doch das Hinspiel gibt Glauchau Selbstvertrauen: Am 2. Spieltag gewann Glauchau in Plauen 1:0. Ein Auswärtssieg, eine klare Erinnerung daran, dass Plauen verwundbar ist. Für Plauen ist das der unangenehme Startpunkt: Wer oben angreifen will, muss genau solche Ergebnisse aus dem Herbst korrigieren. Für Glauchau ist es die Aussicht, erneut gegen einen höher platzierten Gegner zu stechen – und damit Punkte zu sammeln, die im unteren Mittelfeld sofort Gewicht bekommen. ---

So., 15.02.2026, 13:30 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 PUSH



Zum Abschluss ein Spiel, das die obere Tabellenregion fest umklammert. VfB Germania Halberstadt ist Dritter mit 33 Punkten aus 16 Spielen (10-3-3, 26:17 Tore) – nah dran an RSV und Freital, in Reichweite der Spitze, aber ohne Raum für Müdigkeit. Gerade nach der Winterpause ist das der Moment, in dem ein Team zeigen muss, ob es wirklich oben bleiben will. Zum Abschluss ein Spiel, das die obere Tabellenregion fest umklammert. VfB Germania Halberstadt ist Dritter mit 33 Punkten aus 16 Spielen (10-3-3, 26:17 Tore) – nah dran an RSV und Freital, in Reichweite der Spitze, aber ohne Raum für Müdigkeit. Gerade nach der Winterpause ist das der Moment, in dem ein Team zeigen muss, ob es wirklich oben bleiben will. VfB Auerbach 1906 steht auf Platz 11 mit 17 Punkten aus 13 Spielen (4-5-4, 18:19 Tore) und hat damit deutlich weniger Partien als Halberstadt absolviert. Das ist eine besondere Konstellation: Auerbach kann mit Nachholpunkten das Mittelfeld formen, Halberstadt muss liefern, um im Spitzentrio nicht zurückzufallen. Das Hinspiel war eng und gnadenlos in seiner Klarheit: Halberstadt gewann 1:0. Ein Ergebnis, das zeigt, wie schmal die Kante sein kann. Für Auerbach ist es die Gelegenheit, den Restart zu einem Heim-Moment zu machen. Für Halberstadt ist es der Anspruch, die eigene Rolle als Topteam sofort zu bestätigen – ohne Umwege, ohne Anlaufzeit, weil die Spitze keine Pause kennt.