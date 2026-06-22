Die ersten Schritte in Richtung Niederrheinliga

Dass die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einmal verkürzten, blieb ohne Folgen. Kurz darauf war Schluss. Ole Kahl sprach seiner Mannschaft ein großes Lob aus. „Die Jungs auf dem Platz und auf der Bank haben alles reingeschmissen – das war echt der Wahnsinn bei dem Wetter. Der Sieg ist verdient, weil wir deutlich mehr Torchancen hatten“, sagte der Klever Trainer. Für die Klever geht es in einer Woche mit einem Heimspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt weiter. Die Oberhausener unterlagen zum Auftakt dem SV Budberg mit 5:6.

Die B-Junioren des SV Straelen feierten zum Auftakt einen souveränen 4:0 (1:0)-Erfolg bei den Sportfreunden Lowick. Beim einstigen Grenzlandliga-Kontrahenten, der jedoch mit einer grundveränderten Mannschaft antrat, erzielte Marvin Verlegh in der 33. Minute den verdienten Führungstreffer. Nach der Pause schraubte der SVS das Ergebnis in die Höhe: Verlegh schnürte mit zwei weiteren Toren einen Dreierpack (69., 79.), Mats Prang (75.) war ebenfalls erfolgreich.

„Das Spiel war nur deshalb lange spannend, weil wir so viele Chancen nicht genutzt haben. In der ersten Halbzeit treffen wir fünfmal das Aluminium. Nach unserem Treffer zum 2:0 hatten wir dann Räume“, sagte SVS-Coach Jeremie Dohrmann. Im zweiten Gruppenspiel setzte sich der FSV Duisburg mit 3:2 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen durch. Damit kommt es am kommenden Sonntag in Straelen zum Duell der beiden Auftaktsieger.