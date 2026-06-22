Die ersten Schritte in Richtung Niederrheinliga

Drei Spiele, drei Siege: Die Nachwuchsteams aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern haben in der Qualifikation zur Niederrheinliga einen perfekten Start erwischt. Trotz hochsommerlicher Temperaturen bewahrten alle drei Vertreter einen kühlen Kopf. Die Erfolgsmeldungen im Überblick.
Die A-Junioren des 1. FC Kleve setzten sich am Sonntag mit 3:2 (1:1) beim VfB Hilden durch und verbuchten damit die ersten drei Punkte. Die Mannschaft von Ole Kahl und Jens Hoffmann ließ sich von einem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Der VfB war in der fünften Minute per Handelfmeter in Führung gegangen.
Die Klever Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem kurz ausgespielten Eckball verwertete Matthes Boßmann-van Husen eine Hereingabe zum schnellen Ausgleich (9.). Bis zur Halbzeit lieferten sich beide Teams eine kräftezehrende Begegnung. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste.
Mats Ernst brachte die Klever mit einem im Nachschuss verwandelten Elfmeter in Führung, nachdem der Schiedsrichter erneut auf Handspiel im Strafraum entschieden hatte (48.). Nur drei Minuten später erhöhte Joshua Annang auf 3:1 (51.). In der Folge verpasste der 1. FC Kleve die Vorentscheidung. Auf der anderen Seite entschärfte FC-Keeper Piero Uwelius den bereits dritten Handelfmeter der Partie und hielt damit die Zwei-Tore-Führung fest.
Dass die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einmal verkürzten, blieb ohne Folgen. Kurz darauf war Schluss. Ole Kahl sprach seiner Mannschaft ein großes Lob aus. „Die Jungs auf dem Platz und auf der Bank haben alles reingeschmissen – das war echt der Wahnsinn bei dem Wetter. Der Sieg ist verdient, weil wir deutlich mehr Torchancen hatten“, sagte der Klever Trainer. Für die Klever geht es in einer Woche mit einem Heimspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt weiter. Die Oberhausener unterlagen zum Auftakt dem SV Budberg mit 5:6.
Die B-Junioren des SV Straelen feierten zum Auftakt einen souveränen 4:0 (1:0)-Erfolg bei den Sportfreunden Lowick. Beim einstigen Grenzlandliga-Kontrahenten, der jedoch mit einer grundveränderten Mannschaft antrat, erzielte Marvin Verlegh in der 33. Minute den verdienten Führungstreffer. Nach der Pause schraubte der SVS das Ergebnis in die Höhe: Verlegh schnürte mit zwei weiteren Toren einen Dreierpack (69., 79.), Mats Prang (75.) war ebenfalls erfolgreich.
„Das Spiel war nur deshalb lange spannend, weil wir so viele Chancen nicht genutzt haben. In der ersten Halbzeit treffen wir fünfmal das Aluminium. Nach unserem Treffer zum 2:0 hatten wir dann Räume“, sagte SVS-Coach Jeremie Dohrmann. Im zweiten Gruppenspiel setzte sich der FSV Duisburg mit 3:2 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen durch. Damit kommt es am kommenden Sonntag in Straelen zum Duell der beiden Auftaktsieger.
Für das wohl außergewöhnlichste Ergebnis aus Sicht der Kreisvertreter sorgten am Samstag die C-Junioren des 1. FC Kleve. Die Mannschaft von Tom Schönrock und Enrico Enskat gewann ihr Auftaktspiel bei Arminia Lirich mit 24:0 (7:0).
„Wir haben schnell erfahren, dass Lirich für die Qualifikation keine schlagkräftige Mannschaft stellen kann. Der Jungjahrgang hat in der vergangenen Saison noch in der Kreisklasse gespielt“, sagte Schönrock. „Trotzdem wollten wir den Druck bis zum Ende hochhalten und möglichst viele Tore erzielen. Das kann in der Endabrechnung noch wichtig werden.“ Diesem Vorhaben wurde der Klever Nachwuchs eindrucksvoll gerecht. Marvin Amakeze, Frederik Sowinksi, Vincent Muskat und Connor Peters trafen allesamt vierfach. Die übrigen Tore erzielten Tom Verstraeten (2), Philipp Baus, Leo Croonenbroeck, John Blumensaat, Rafael Natfullin, Dino Mujkic und Tim Decker.
Das zweite Gruppenspiel zwischen dem FC Kray und dem VfB Hilden wird erst am Mittwochabend ausgetragen. Für den 1. FC Kleve geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Kray weiter.
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