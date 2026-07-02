Die ersten Runden im Wernesgrüner Sachsenpokal sind ausgelost!

Erzgebirge Aue sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel im Sachsenpokal. – Foto: Roland Schäfer

Kaum sind die letzten Entscheidungen der vergangenen Saison verdaut, wirft das neue Spieljahr schon seine Schatten voraus. Am heutigen Donnerstag (2. Juli 2026) blickte ganz Fußball-Sachsen gespannt nach Leipzig: In der beeindruckenden Kuppel der Leipziger Volkszeitung wurden ab 15 Uhr die ersten beiden Runden des Wernesgrüner Sachsenpokals 2026/2027 ausgelost. Wir haben alle Paarungen und das Prozedere für euch im Überblick!

Insgesamt 84 Mannschaften nehmen in dieser Saison am prestigeträchtigen Pokalwettbewerb teil. Um den Terminkalender zu entlasten, wurden heute in einem Rutsch direkt die erste und die zweite Hauptrunde gezogen. Als Losfee fungierte Björn Steigert (Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe), der unter den Augen zahlreicher Vereinsvertreter und Gäste im Petersteinweg ein glückliches Händchen bewies.

Das Prozedere: Freilose für die "Großen" in Runde 1

Da sich das Teilnehmerfeld in der ersten Runde erst sortieren muss, gab es ein spezielles System: