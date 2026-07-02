Die ersten Runden im Wernesgrüner Sachsenpokal sind ausgelost!

Kaum sind die letzten Entscheidungen der vergangenen Saison verdaut, wirft das neue Spieljahr schon seine Schatten voraus. Am heutigen Donnerstag (2. Juli 2026) blickte ganz Fußball-Sachsen gespannt nach Leipzig: In der beeindruckenden Kuppel der Leipziger Volkszeitung wurden ab 15 Uhr die ersten beiden Runden des Wernesgrüner Sachsenpokals 2026/2027 ausgelost. Wir haben alle Paarungen und das Prozedere für euch im Überblick!
Insgesamt 84 Mannschaften nehmen in dieser Saison am prestigeträchtigen Pokalwettbewerb teil. Um den Terminkalender zu entlasten, wurden heute in einem Rutsch direkt die erste und die zweite Hauptrunde gezogen. Als Losfee fungierte Björn Steigert (Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe), der unter den Augen zahlreicher Vereinsvertreter und Gäste im Petersteinweg ein glückliches Händchen bewies.
Da sich das Teilnehmerfeld in der ersten Runde erst sortieren muss, gab es ein spezielles System:
Die Favoriten pausieren: Insgesamt 11 gesetzte Teams (5 Regionalligisten und 6 Oberligisten) erhielten für die 1. Runde ein automatisches Freilos.
Weitere Freilose: 33 weitere Mannschaften durften sich ebenfalls über ein Freilos freuen und greifen erst in der 2. Runde ein.
Der Auftakt: Somit verblieben Teams für 20 Partien in der 1. Runde. Wichtig dabei: Die 13 Kreisvertreter durften nicht gegeneinander gelost werden. Wie immer im Sachsenpokal gilt: Die unterklassige Mannschaft genießt automatisch Heimrecht!
Der Ball rollt schon bald: Laut Rahmenterminplan startet die 1. Runde am Wochenende vom 8./9. August 2026. Nur vier Wochen später folgt bereits die 2. Runde, in der dann in 32 Partien alle verbliebenen Teams aufeinandertreffen.
📅 1. Hauptrunde (Spieltermin: 08./09. August 2026)
BSV Einheit Frohburg - Großenhainer FV
FC Werda 1921 - FSV Motor Marienberg
SV Germania Mittweida - SV Neudorf
Traktor Neukirchen - Oberlungwitzer SV
FC Concordia Schneeberg - Reichenbacher FC
SSV Neustadt/Sachsen - FC Oberlausitz Neugersdorf
ESV Delitzsch - SG Rotation Leipzig
SG Olympia Leipzig - SV Lindenau 1848
Berbisdorfer SV - SV Liebertwolkwitz
FV Dresden Süd-West - FV Dresden 06 Laubegast
DJK Sokol Ralbitz/Horka - Heidenauer SV
VfL Chemnitz - SV Tanne Thalheim
Seer Wölfe F.C. - VfB Pirna-Copitz
ESV Lok Zwickau - VfB Schöneck
SV Blau-Gelb Mülsen - TV Oberfrohna
SG Motor Wilsdruff - Leipziger SC
SV Panitzsch/Borsdorf - ATSV "FA" Wurzen
SV Chemie Dohna - SV Aufbau Deutschbaselitz
FSG Dresden-Leuben - SG Dresden Striesen
SV Lipsia Eutritzsch - SSV Markranstädt
📅 2. Hauptrunde-Paarungen
Sieger Spiel 19 - FSV Neusalza-Spremberg
TSV IFA Chemnitz - SG Handwerk Rabenstein
HFC Colditz - VfB Fortuna Chemnitz
Radefelder SV - FC Grimma
FSV Budissa Bautzen - VfB Empor Glauchau
FV Eintracht Niesky - Sieger Spiel 16
Sieger Spiel 10 - Sieger Spiel 9
FSV Treuen - VfB Zwenkau
FSV Oderwitz - SC Borea Dresden
FC Eilenburg - Sieger Spiel 14
SV Naunhof - Kickers 94 Markkleeberg
SC Hartenfels Torgau - BSC Freiberg
SG Taucha 99 - Sieger Spiel 12
Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 18
Radebeuler BC - SV Merkur 06 Oelsnitz
Sieger Spiel 4 - Hoyerswerdaer FC
Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 17
SG Weixdorf - Bischofswerdaer FV
VfB Auerbach - 1. FC Lokomotive Leipzig
SSV Fortschritt Lichtenstein - VfB Annaberg
SV Eiche Reichenbrand - Sieger Spiel 15
VfB Weißwasser - FC Erzgebirge Aue
Sieger Spiel 20 - Sieger Spiel 13
Sieger Spiel 11 - FSV Zwickau
SV Wesenitztal - Sieger Spiel 5
SC Syrau - SC Freital
Sieger Spiel 6 - VFC Plauen
Sieger Spiel 7 - FC Stollberg
Sieger Spiel 3 - BSG Chemie Leipzig
SV Tapfer Leipzig - BSG Stahl Riesa
Radeberger SV - Sieger Spiel 2
Dresdner SC - Chemnitzer FC