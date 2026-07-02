 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Die ersten Runden im Wernesgrüner Sachsenpokal sind ausgelost!

Die ersten Begegnungen des Sachsenpokals stehen fest.

von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Erzgebirge Aue sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel im Sachsenpokal.
Erzgebirge Aue sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel im Sachsenpokal. – Foto: Roland Schäfer

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Sachsenpokal

Kaum sind die letzten Entscheidungen der vergangenen Saison verdaut, wirft das neue Spieljahr schon seine Schatten voraus. Am heutigen Donnerstag (2. Juli 2026) blickte ganz Fußball-Sachsen gespannt nach Leipzig: In der beeindruckenden Kuppel der Leipziger Volkszeitung wurden ab 15 Uhr die ersten beiden Runden des Wernesgrüner Sachsenpokals 2026/2027 ausgelost. Wir haben alle Paarungen und das Prozedere für euch im Überblick!

Insgesamt 84 Mannschaften nehmen in dieser Saison am prestigeträchtigen Pokalwettbewerb teil. Um den Terminkalender zu entlasten, wurden heute in einem Rutsch direkt die erste und die zweite Hauptrunde gezogen. Als Losfee fungierte Björn Steigert (Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe), der unter den Augen zahlreicher Vereinsvertreter und Gäste im Petersteinweg ein glückliches Händchen bewies.

Das Prozedere: Freilose für die "Großen" in Runde 1

Da sich das Teilnehmerfeld in der ersten Runde erst sortieren muss, gab es ein spezielles System:

  • Die Favoriten pausieren: Insgesamt 11 gesetzte Teams (5 Regionalligisten und 6 Oberligisten) erhielten für die 1. Runde ein automatisches Freilos.

  • Weitere Freilose: 33 weitere Mannschaften durften sich ebenfalls über ein Freilos freuen und greifen erst in der 2. Runde ein.

  • Der Auftakt: Somit verblieben Teams für 20 Partien in der 1. Runde. Wichtig dabei: Die 13 Kreisvertreter durften nicht gegeneinander gelost werden. Wie immer im Sachsenpokal gilt: Die unterklassige Mannschaft genießt automatisch Heimrecht!

    • Der Ball rollt schon bald: Laut Rahmenterminplan startet die 1. Runde am Wochenende vom 8./9. August 2026. Nur vier Wochen später folgt bereits die 2. Runde, in der dann in 32 Partien alle verbliebenen Teams aufeinandertreffen.

    📅 1. Hauptrunde (Spieltermin: 08./09. August 2026)

    BSV Einheit Frohburg - Großenhainer FV

    FC Werda 1921 - FSV Motor Marienberg

    SV Germania Mittweida - SV Neudorf

    Traktor Neukirchen - Oberlungwitzer SV

    FC Concordia Schneeberg - Reichenbacher FC

    SSV Neustadt/Sachsen - FC Oberlausitz Neugersdorf

    ESV Delitzsch - SG Rotation Leipzig

    SG Olympia Leipzig - SV Lindenau 1848

    Berbisdorfer SV - SV Liebertwolkwitz

    FV Dresden Süd-West - FV Dresden 06 Laubegast

    DJK Sokol Ralbitz/Horka - Heidenauer SV

    VfL Chemnitz - SV Tanne Thalheim

    Seer Wölfe F.C. - VfB Pirna-Copitz

    ESV Lok Zwickau - VfB Schöneck

    SV Blau-Gelb Mülsen - TV Oberfrohna

    SG Motor Wilsdruff - Leipziger SC

    SV Panitzsch/Borsdorf - ATSV "FA" Wurzen

    SV Chemie Dohna - SV Aufbau Deutschbaselitz

    FSG Dresden-Leuben - SG Dresden Striesen

    SV Lipsia Eutritzsch - SSV Markranstädt

    📅 2. Hauptrunde-Paarungen

    Sieger Spiel 19 - FSV Neusalza-Spremberg

    TSV IFA Chemnitz - SG Handwerk Rabenstein

    HFC Colditz - VfB Fortuna Chemnitz

    Radefelder SV - FC Grimma

    FSV Budissa Bautzen - VfB Empor Glauchau

    FV Eintracht Niesky - Sieger Spiel 16

    Sieger Spiel 10 - Sieger Spiel 9

    FSV Treuen - VfB Zwenkau

    FSV Oderwitz - SC Borea Dresden

    FC Eilenburg - Sieger Spiel 14

    SV Naunhof - Kickers 94 Markkleeberg

    SC Hartenfels Torgau - BSC Freiberg

    SG Taucha 99 - Sieger Spiel 12

    Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 18

    Radebeuler BC - SV Merkur 06 Oelsnitz

    Sieger Spiel 4 - Hoyerswerdaer FC

    Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 17

    SG Weixdorf - Bischofswerdaer FV

    VfB Auerbach - 1. FC Lokomotive Leipzig

    SSV Fortschritt Lichtenstein - VfB Annaberg

    SV Eiche Reichenbrand - Sieger Spiel 15

    VfB Weißwasser - FC Erzgebirge Aue

    Sieger Spiel 20 - Sieger Spiel 13

    Sieger Spiel 11 - FSV Zwickau

    SV Wesenitztal - Sieger Spiel 5

    SC Syrau - SC Freital

    Sieger Spiel 6 - VFC Plauen

    Sieger Spiel 7 - FC Stollberg

    Sieger Spiel 3 - BSG Chemie Leipzig

    SV Tapfer Leipzig - BSG Stahl Riesa

    Radeberger SV - Sieger Spiel 2

    Dresdner SC - Chemnitzer FC