Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die ersten Neuzugänge für unser Bezirksliga-Team
von Uwe Langeloh · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser
Die ersten 10 Neuzugänge - Saison 2026_27 - Herzlich willkommen bei unseren blauweissroten Kickern. Wir wünschen den neuen Spielern viel Erfolg, viel Spaß bei immer bester Gesundheit. Wir - vom Fan- und Förderkreis Fußball im TuS Holstein Quickborn - möchten unserem Teammanager Sohrab Safi Dank sagen für seinen enormen Einsatz beim Neuaufbau eines TuS Holstein Quickborn -Team.