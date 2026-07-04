Die ersten Neuzugänge für unser Bezirksliga-Team

Die ersten 10 Neuzugänge - Saison 2026_27 - Herzlich willkommen bei unseren blauweissroten Kickern. Wir wünschen den neuen Spielern viel Erfolg, viel Spaß bei immer bester Gesundheit. Wir - vom Fan- und Förderkreis Fußball im TuS Holstein Quickborn - möchten unserem Teammanager Sohrab Safi Dank sagen für seinen enormen Einsatz beim Neuaufbau eines TuS Holstein Quickborn -Team.