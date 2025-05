Die ersten Neuzugänge: Becherer und Eschler verstärken Erlbach

Vom FC Töging kommt Jonas Eschler ins Holzland. Der 19-jährige Torhüter laboriert aktuell noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Oktober 24 zugezogen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Youngster Stammtorwart beim Bezirksligisten. Der Flossinger, der über den TSV Polling und den SV Wacker Burghausen zum TSV Buchbach kam, wechselte 2023 nach Töging und überzeugte dort mit sehr guten Leistungen. „Der Kreuzbandriss kam dann leider echt auf dem Höhepunkt. Aktuell geht es mir aber sehr gut, ich mache viel Muskelaufbau und bin Top in Form“, so Eschler. Bis er wieder auf den Trainingsplatz darf, müssen die Ärzte aber noch grünes Licht geben. Den Saisonauftakt wird er daher wohl verpassen, Ende Juli ist aktuell die Rückkehr in Training geplant. „Die Eindrücke vom SV Erlbach sind super, das Umfeld, die Fans und sportlich sowieso. Ich hatte super Gespräche mit den Verantwortlichen und will mich beweisen. Das Gesamtpaket passt. Und ich kenne Spieler wie Florian Wiedl und Laurin Hansbauer aus der Jugend, das hilft beim Ankommen“, so Eschler.

Bereits einiges an Erfahrung bringt der zweite neue Torwart mit, Lorenz Becherer wechselt vom Bayernliga-Konkurrenten FC Ismaning zum SV Erlbach. Becherer kommt ursprünglich aus Landau an der Isar und ging zum Studium nach München. Vor seiner Zeit in Ismaning war er für den FSV Landau und den TSV Seebach aktiv. Beim FCI spielte er 67 Mal in der Bayernliga, gilt als einer der besten Torhüter der Liga und dürfte damit heißer Anwärter auf den Platz des Stammtorhüters beim SV Erlbach sein. Nun hat er sein Business Management Studium beendet und kehrt wieder in Richtung Heimat zurück. „Ich habe ja schon mehrfach gegen Erlbach gespielt, seitdem war der Kontakt da. Und mir hat immer die Stimmung gefallen, die Zuschauer, der Platz. Und als sich der SVE dann gemeldet hat, habe ich nicht lange überlegt.“. Becherer weiß, dass sich der Verein neben den noch verletzten Jonas Eschler um einen weiteren Torhüter bemüht, meint dazu aber: „Den Konkurrenzkampf im Tor kenne ich aus Ismaning, das macht mir keine Sorge, dadurch werden die Torhüter in der Regel besser. Ich weiß, was ich kann, und freue mich sehr auf die neue Saison“.

Vielversprechende Torhüter