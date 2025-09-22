Die ersten Erfolgserlebnisse des Nachwuchses

Bei besten Fußball-Wetter (22 Grad, sonnig) Mitte September waren am Sonntagmittag 112 Zuschauer quasi an die Degelsdorfer Straße in Auerbach zum Derby in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz gegen die SG SV Hahnbach gepilgert – eine Woche vorher zum Saisonauftakt gegen die SG SSV Jahn Futsal/Fortuna Regensburg (1:4) waren es 175. Auerbach begann gegen die Gäste aus dem eigenen Landkreis Amberg/Sulzbach (SV Hahnbach, DJK Gebenbach und SF Ursulapoppenricht) dominant und schwungvoll, auf Steckpass von Noel Kanyo traf Mittelstürmer Andreas Schlenk zum frühen 1:0 (3.). In einem temporeichen Spiel gegen einen guten Gegner verpassten die Gastgeber, bei einem Pfosten- und Lattentreffer das 2:0 oder 3:0 nachzulegen.



Vier Minuten nach dem Seitenwechsel konnte Hahnbach eine Auerbacher Unachtsamkeit nach einem Eckball zum Ausgleich durch Johannes Pesold (viertes Saisontor) nutzen. In einem insgesamt fairen und umkämpften Match hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, doch die Torhüter Aslan Dogan (Auerbach) und Fabian Schwaiger (Hahnbach) ließen keinen weiteren Einschuss mehr zu. Nach Noel Kanyo (Wohnort Auerbach, von der DJK Don Boo Bamberg) und Andreas Schlenk (Weidensees, SG Trockau) ist nun auch der dritte externe Sommer-Neuzugang mit Leonard Weyand (Auerbach, SG Pegnitz) spielberechtigt und wurde in der 74. Minute eingewechselt. Nach drei Spieltagen in die SG Au mit einem Punkt Vorletzter, hat aber noch ein Nachholspiel (am Dienstag, 23. September, 18.30 Uhr beim Zweiten FC Weiden-Ost mit bisher zwei Siegen) zu absolvieren. Hahnbach hat als aktuell Drittletzter zwei Zähler auf dem Konto.

Auerbachs Trainer Christian Merkel gab am Sonntag nach dem 11 Uhr-Spiel auch im Sinne seines Co-Trainers Manfred Kasseckert folgendes Statement ab: „Manne und ich sind mehr als zufrieden und wir haben unser erstes kleines Erfolgserlebnis gehabt. Tolle Teamleistung. Jetzt heißt es kurz durchatmen und Dienstag geht es in Weiden schon wieder weiter. Wir werden auch hier alles versuchen und uns teuer verkaufen. Ein Riesen-Danke an alle Zuschauer. Ich glaube, die junge Truppe macht einen tollen Job und hat es verdient, dass so zahlreiche Zuschauer wieder gekommen sind“.