Die ersten Einblicke aus der letzten Runde der ERDINGER Punkteparade

Die Damen des SC Kirchasch stehen aktuell mit 310 Punkten auf dem ersten Platz. – Foto: SC Kirchasch

Die ERDINGER Punkteparade geht in die heiße Phase – jetzt heißt es: „Ob Kabine, Eckfahne oder Jubelkreis – zeig dein Team, wie es lebt und lacht!“ Bis zum 15. November können alle teilnehmenden Teams noch Fotos einreichen.

Alle Infos ⇾ www.erdinger-punkteparade.de

Vor Freude an die Decke springen können die Damen des SC Kirchasch nicht nur auf dem Feld. Auch in der Tabelle der ERDINGER Punkteparade stehen sie mit 310 Punkten an der Spitze und sind, Stand jetzt, in der Pole Position im Kampf um das Winter-Trainingslager in Bayern, Österreich oder am Gardasee.

Knapp dahinter jubeln die Kicker des WSC Bayerisch Gmain, die sich das Motto der Challenge „Ob Kabine, Eckfahne oder Jubelkreis, …“ zu Herzen genommen haben. Nicht nur hier stehen sie an zweiter Stelle, auch in der Tabelle der A-Klasse 6 Inn/Salzach trennt den WSC ein Punkt vom Spitzenreiter.

Jubeeeeeeln können auch die Spieler des TSV 1884 Wolnzach Markt. Diese bleiben dem Motto getreu und zeigen sich aus der Kabine. Zuletzt triumphierte die Elf aus Wolnzach am 11. Spieltag gegen den SV Geroldshausen nach einem 2:0 Heimsieg.

Geteilte Freude ist doppelte Freude oder im Fall des TSV Moorenweis vierfache: am letzten Spieltag jubelte der TSV über einen 4:0-Erfolg gegen Oberalting. Auf ihrem Foto machen sie dem Thema der letzten ERDINGER-Challenge alle Ehre.

So sehen Sieger aus – zumindest holten sie am vorletzten Spieltag gegen den FC Rottach-Egern drei Punkte. In der Kreisklasse 2 Zugspitze stehen die Männer des TSV Weyarn auf dem 6. Platz. Wo sie am Ende der ERDINGER Punkteparade landen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

