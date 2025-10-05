Die ersten Auswärtspunkte für den SV Winterbach

Winterbachs Kapitän Leon Zimmermann und seine Teamkollegen hatten auch in Bundenthal allen Grund zum Jubeln. Die ersten Auswärtspunkte sind eingefahren. – Foto: Mario Luge

Bundenthal/Winterbach. Die Anfangsschwierigkeiten beim so deklarierten „Abenteuer Landesliga“ sind für den SV Winterbach nach dem ersten Saisondrittel abgehakt. Die Mannschaft von Trainer Torben Scherer hat sich nach einem Stotterstart und einigem gezahlten Lehrgeld akklimatisiert. Nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge gab es für den Aufsteiger am Samstag auch den ersten Auswärts-Dreier. Bei den routinierten und wegen der Ausgangslage klar favorisierten Sportfreunden Bundenthal kam die Elf vom Felsen zu einem letztendlich verdienten 3:1-Erfolg. Allerdings hätte die Partie vor allem aufgrund der ersten Minuten auch ganz anders ausgehen können.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Ich bin selten ganz zufrieden. Aber was die Jungs in Bundenthal geboten haben, war wirklich sehr erwachsen. Dort zu bestehen ist eine Riesenaufgabe für jede Mannschaft.“ Scherer war der Stolz über die Leistung seiner Mannschaft nach der Partie deutlich anzumerken. Dabei standen die äußeren Vorzeichen am Samstagnachmittag für das Team vom vorderen Hunsrück alles andere als gut. Erst war die Hinfahrt von einem Unwetter begleitet, dann präsentierte sich der Platz auch von diesem gezeichnet. Zudem fehlte Stammkeeper und Kapitän Samuel Keßler.

Gestern, 15:00 Uhr SF Bundenthal Bundenthal SV Winterbach SV Winterbach 1 3 Abpfiff Entsprechend holprig war der Start. Bei den ersten beiden Standards waren die Hausherren gefährlich. „Vor allem Lukas Hoffmann war dabei brutal gut“, so Scherer. Zwei Lattentreffer (6., 7.) ließen Böses ahnen. Danach allerdings nahmen die Gäste das Heft mehr und mehr in die Hand. „Wir haben uns reingefuchst, extrem gut dagegengehalten und Bundenthal in die Schranken verwiesen.“ Für Scherer war der Führungstreffer von Henrik Schneberger (24.) deshalb auch „extrem verdient“. Das 2:0 von Efe Görlek fiel dann zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt (45.+1).