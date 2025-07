"Die ersten 60 Minuten haben wir ein gutes Spiel gemacht und den Gegner mit dominanten Fußball am laufen gehalten. Folgerichtig stand es dann 4:0. Anschließend hat unser Spiel auch aufgrund von einigen Wechsel ein Stück weit an Struktur verloren. So konnte Holzhausen das Ergebnis noch korrigieren. Allgemein läuft die Vorbereitung, abgesehen von einigen Verletzungen und Abwesenheiten, gut und wir konnten die vielen neuen Spieler gut integrieren. Nico Kötter kam von Bad Rothenfelde und Tom Debertshäuser aus der A-Jugend. Zusätzlich haben wir sechs vielversprechende Talente aus der eigenen Jugend dabei, die aber alle auch noch ein Jahr A-Jugend spielen dürfen," sagte uns Trainer Michael Mentrup vom SV Bad Laer.

Im Testspiel gegen Bad Laer starten wir stark, sind in den ersten 20 Minuten präsent, bissig und setzen den Gegner früh unter Druck. Dann kommt der Bezirksligist besser ins Spiel, nutzt unsere Fehler konsequent und geht mit 2:0 in die Pause - einer der Gegentreffer fällt in einer unnötigen Situation bei eigener Vorwärtsbewegung -.

In der zweiten Halbzeit analysieren wir gut, kassieren dann aber dennoch zwei weitere vermeidbare Gegentore. Zwischenzeitlich erzielen wir selbst Treffer, die aus abseitsverdächtigen Positionen stammen, aber unsere Offensivqualität andeuten. Zwei schön herausgespielte Tore runden die Partie ab. Am Ende steht ein 4:2,

ein Ergebnis, dass gegen einen guten Bezirksligisten in Ordnung geht und uns wichtige Erkenntnisse für die kommenden Wochen gibt," meinte Coach Michael Brand (BSV Holzhausen).