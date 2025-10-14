Die ersten 3 Punkte

Die zweite Mannschaft startete stark in die Partie und dominierte die ersten 20 Minuten. Bellamont kam erst spät zum ersten Torabschluss, doch Angela Pimenidis zeigte sofort ihre Klasse mit einer starken Parade. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hielt sie die Mannschaft mit mehreren tollen Aktionen im Spiel. In der zweiten Halbzeit machte das Team dort weiter, wo es aufgehört hatte. Nach einer großen Chance von Miriam Brüderl, deren Schuss leider nur an die Latte ging, sorgte Stefanie Gutheber schließlich für die verdiente Führung (68.). Kurz darauf erhöhte Patrizia Reiser durch einen Fernschuss auf 0:2 (71.). In der 90. Minute bekam Bellamont noch einen Elfmeter zugesprochen und verkürzte auf 1:2 (Torschützin Franziska Renz), doch die SGM brachte die Führung souverän über die Zeit. Nach dem Abpfiff war die Freude groß über einen verdienten Sieg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer überragenden Torhüterin.