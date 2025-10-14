Die ersten 3 Punkte

Zum fünften Spieltag reisten unsere Damen nach Bergatreute. Von Beginn an fanden sie gut ins Spiel und setzten die Gastgeberinnen früh unter Druck. Bereits in der 3. Minute erzielte London Lewis nach Vorlage von Isabelle Gschwind die 0:1-Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Shireen Honisch nach schöner Vorarbeit von Dorina Haider auf 0:2. Im Anschluss kam die Heimelf besser ins Spiel, doch die Defensive stand kompakt und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielten sich unsere Damen mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch entweder an der Torhüterin oder an der Abseitslinie. Nach dem Seitenwechsel wechselte das Trainerteam in der Dreierkette: Für Dimitra Pimenidis kam Annika Übelhör ins Spiel. Bergatreute übernahm phasenweise mehr Spielanteile und versuchte insbesondere über Standards zum Erfolg zu kommen, doch unsere Abwehr blieb konzentriert und ließ nichts anbrennen. In der 66. Minute sorgte erneut London Lewis, diesmal nach Vorlage von Jedi Aschmer, für die Vorentscheidung zum 0:3-Endstand. Insgesamt ein ausgeglichenes, aber jederzeit kontrolliertes Spiel, in dem unsere Damen offensiv zielstrebiger und defensiv stabil auftraten.