Die ersten 3 Neuzugänge für neue Saison stehen fest!

Unsere aufmerksamen Follower wissen es bereits: Shirin Namoyan wechselt von Schüttorf 09 zu uns! Der spielstarke Torhüter hat sich in den vergangenen Jahren mit konstant starken Leistungen in der Landesliga einen Namen gemacht. Jetzt wollen wir gemeinsam mit ihm den nächsten Step in der Oberliga gehen. Willkommen, Shirin!

Zudem dürfen wir zwei spannende Neuzugänge mit U19 Bundesligaerfahrung aus unserem NLZ begrüßen: