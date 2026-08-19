Die erste Vorstellung der Bewerbervereine für VELTINS Dein Heimspiel Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen von Redaktion · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: VELTINS

Taucht ein in die Atmosphäre der VELTINS-Arena, dem Ort, an dem Fußballträume wahr werden! Hier schlägt das Herz eines jeden Fußballfans höher, wenn er den heiligen Rasen betritt. Die Ränge sind gefüllt mit euren Fans, die euch mit voller Leidenschaft unterstützen. Dieser Moment wird für immer in euren Herzen bleiben, also lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen, euren Fußballtraum zu leben!

Jetzt habt ihr die Chance mit eurem Verein bei „VELTINS – Dein Heimspiel“ anzutreten und ein reguläres Heimspiel in dieser legendären Arena mit all den unvergesslichen Highlights wie der Anreise im Profi-Bus, Profi-Kabine, Videowürfel, Interviews, Live-Übertragung, Pressekonferenz, After-Match-Party u.v.m. zu bestreiten. Zeigt uns, warum gerade ihr es verdient habt, diesen Traum zu verwirklichen. Erzählt uns von eurer Leidenschaft für den Fußball, von den Höhen und Tiefen, die ihr als Team durchlebt habt.





Heute stellen wir euch u.a. zwei Vereine vor, die sich bis jetzt beworben haben:

📍 DJK TuS Rotthausen (1. Herrenmannschaft / Kreisliga A)

Statement: "Wir sind die 1. Mannschaft der DJK TuS Rotthausen. Kreisliga A. Amateurfußball. Keine Profis. Keine Millionen. Keine Kameras. Normalerweise. Denn wir wollen einen Tag erleben, an dem aus Kreisliga für 90 Minuten ganz großer Fußball wird. Unser Fußball besteht nicht aus ausverkauften Arenen und perfekten Rasenplätzen. Er besteht aus Dienstag- und Donnerstagabend. Aus Arbeit oder Ausbildung, schnell nach Hause, Tasche packen und ab zum Training. Aus Kabinensprüchen, dreckigen Trikots, Schmerzen am Montagmorgen und trotzdem der Vorfreude auf das nächste Spiel. Wir gewinnen zusammen. Wir verlieren zusammen. Wir diskutieren, lachen, kämpfen und gehen uns manchmal gegenseitig gehörig auf den Sack. Aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, sind wir eine Mannschaft. Und genau deshalb wollen wir dieses eine Heimspiel. Nicht, weil wir glauben, dass wir etwas Besseres sind als andere Amateurvereine. Sondern weil wir genau das verkörpern, wovon der Amateurfußball lebt: Leidenschaft. Freundschaft. Emotion. Heimat. UND MANCHMAL BEGINNT IM AMATEURFUSSBALL ETWAS GANZ GROSSES. Darauf sind wir in Rotthausen besonders stolz. Zwei Spieler aus unserer Jugend haben ihren fußballerischen Weg bei der DJK TuS Rotthausen begonnen – und haben es später beim FC Schalke 04 bis in den Profifußball geschafft. Für uns zeigt das, was Amateur- und Jugendfußball bedeuten kann. Irgendwo muss jeder Weg anfangen."





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