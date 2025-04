Die erste von drei Meisterschaften?

Nach dieser Saison wird im Osten eine zweite Bezirksliga an den Start gehen. Daher steigen in dieser Runde sowohl der Titelträger als auch der Vize-Meister direkt auf. Die Hasseler waren nach einem Foul von Salah Alsattour (22. Minute) in Unterzahl geraten und kassierten in dieser Phase auf Vorarbeit von Jakob Böffel durch Moritz Lembert das 0:1 (27.). Die Gastgeber glichen durch Nico Tönnies aus (37.), ehe Kevin Niederländer ausgerechnet mit dem 100. Saisontreffer seiner Mannschaft die Aufstiegsfeier einläutete (73.). Daraus sollte sich dann auch noch eine lange Meisterschaftsfeier entwickeln: Als sich der Bus des SV Bliesmengen-Bolchen gerade auf dem Weg zurück in die Heimat befand, sickerte die Nachricht vom 0:0 des Tabellendritten SF Reinheim bei der SG Bexbach durch. Die Reinheimer wären bei einem Sieg bei der SG Bexbach aufgrund eines noch anstehenden Nachholspiels die einzige Mannschaft gewesen, die noch dem SV Bliesmengen-Bolchen II die Meisterschaft hätte streitig machen können. Nun steht der SVB mit 72 Zählern nach 29 Begegnungen vorzeitig als Titelträger fest. Um den direkten Aufstiegsrang zwei streiten sich noch die ASV Kleinottweiler (29 Spiele/62 Punkte) sowie die SF Reinheim (28/58). Aufgrund einer schweren Erkrankung seiner Frau freute sich Meistertrainer Scherer erst recht über die "völlig verdiente Meisterschaft meiner Jungs, die mir in dieser sehr schweren Lebensphase für uns sehr viel Halt gegeben haben".

Scherer wechselt nach dieser Runde als Trainer zum SV Schnappach in die Bezirksliga Saarbrücken und wird von Meistertorschütze Niederländer als Spielertrainer abgelöst. Und eventuell dürfen beim SV Bliesmengen-Bolchen sogar noch zwei weitere Meisterschaften - oder zumindest ein Aufstieg - gefeiert werden. Die Erste belegt momentan in der Verbandsliga Nord/Ost Rang drei. Und die nicht aufstiegsberechtigte Dritte steht in der Kreisliga B Ost kurz vorm Titelgewinn - das Triple ist also noch möglich.