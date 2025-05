„Die erste verdiente Niederlage“ – Auch der SV Raisting kann Aubinger-Serie nicht stoppen

Für das starke Tackling von Maxi Neufing kurz vor der Pause gab es sogar von dem Dutzend mitgereister Fans des SV Aubing Applaus. Kurz danach erzielte der 21-Jährige auch noch sein fünftes Saisontor. Das reichte dem SV Raisting aber nicht, um dem seit letzter Woche feststehenden Meister ein Bein zu stellen. „Das war unsere erste verdiente Niederlage in dieser Saison“, musste SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach der 1:3 Heimpleite gegen die Übermannschaft der Liga einräumen.

Wobei seine Truppe in der ersten Hälfte sehr ordentlich mitspielte. Mit einer gefährlichen Ecke von Markus Riedl direkt aufs Tor (15.) verzeichneten die Raistinger auch den ersten Torschuss. Bei den Gästen landete dagegen die erste Möglichkeit wenig später im Tor. Nach einem Chipball in den Strafraum traf Abdul Bangura (19.) zum 0:1.

„Aubing hat eine unfassbare Ballsicherheit. Da mussten wir unheimlich viel hinterherlaufen, und das merkte man dann in der zweiten Hälfte“, sagte Franz, der bei seiner ersatzgeschwächten Truppe nach der Pause ein deutliches Nachlassen der Kräfte erkannte. Er musste seine Viererkette wieder umstellen, nachdem nach Viktor Neveling auch noch Thomas Bretthauer ausgefallen war. Während des Spiels erwischte es überdies noch Mathias Sedlmeier, der nach seiner Einwechslung mit einer Fußverletzung vom Platz ging. „Aubing war mit voller Kapelle hier und da kann man einfach nicht mehr mithalten“, sagt Franz, der den dezimierten Kader seines Teams als großen Faktor für die Niederlage sah.

Der SVR antwortete mit zwei Distanzschüssen von Hermann Siegl (22.) und Benedikt Multerer (23.), die über das Gehäuse gingen. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams, bis SVR-Keeper Urban Schaidhauf eine Großchance von Daniel Koch (34.) per Fußabwehr klärte. Gleich im Anschluss war er aber chancenlos, als Artin Shamolli (37.) ein Zuspiel von der Grundlinie humorlos zum 0:2 unter die Latte hämmerte.

Die Köpfe der Raistinger gingen danach aber nur kurz nach unten. In der Schlussphase der ersten Hälfte drängten die Hausherren auf den Anschluss. Sebastian Baur (41.) scheiterte noch am Torhüter. Wenig später machte es Neufing (44.) nach einem abgewehrten Freistoß besser. Im Nachfassen erzielte er aus 17 Metern das 1:2.

Der Treffer gab dem SVR nach dem Wechsel Auftrieb, aber nur kurze Zeit. Nach einem parierten Schuss von Andreas Heichele (49.) kamen die Aubinger innerhalb weniger Minuten zu drei Riesenmöglichkeiten. Zweimal Koch (50., 55.) und einmal Shamolli (58.) verpassten das dritte Gästetor nur knapp. Die Raistinger schafften es danach nur bei Standards, für Gefahr zu sorgen. Heichele (61.) und Markus Riedl (70.), dessen Versuch der Torhüter sehenswert aus dem Winkel fischte, vergaben die Gelegenheit zum Ausgleich.

In der Schlussphase dominierten die Aubinger, die über die breitere Bank verfügten, immer mehr das Geschehen. Shamolli (76.) sorgte schließlich in eindrucksvoller Manier mit dem 1:3 für die Entscheidung. „So ein Tor kann bei uns keiner schießen“, staunte Franz, als Shamolli erst Severin Kölbl abkochte, um mit einem Schlenzer auch noch Schaidhauf zu überwinden. Danach lag bei zwei weiteren Großchancen der Gäste (81., 88.) auch noch der vierte Treffer in der Luft. Dazwischen vergab Multerer (85.) eine letzte gute Gelegenheit des SVR zum Anschlusstor.